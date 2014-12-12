В России евро вышел на рекордный уровень в 71 рубль

Доллар в начале дня пятницы, 12 декабря, снижается на 6 копеек, до 56,36 рубля, евро растет на 10 копеек, до 70 рублей, уже повышался до 71 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи, передает РИА Новости.

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Как сообщает ТАСС, курс евро к рублю в ходе торгов на Московской бирже в четверг поднимался выше 70 руб. за евро, достигнув нового максимума 70,099 руб., но затем немного снизился и по состоянию на 23.55 составил 69,9 руб. за евро.

За день курс европейской валюты вырос на 1,65 руб. к уровню закрытия торгов 10 декабря, а курс доллара - на 1,56 руб., до 56,4 руб. за доллар.

Падение рубля усилилось в конце торговой сессии на фоне снижения цен на нефть в США, где котировки сорта WTI впервые с 2009 года опустились ниже $60 за баррель.