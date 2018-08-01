Валюта в Украине рвется вверх: курс НБУ на первый день августа

Официальный курс НБУ на 1 августа: 100 USD – 2686.6717 грн; 100 EUR – 3153.0779 грн; 10 RUR – 4.3090 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 1 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2686.6717 (31 июля – 2675.5214)

100 EUR – 3153.0779 (31 июля – 3126.0792)

10 RUR – 4.3090 (31 июля – 4.2617)

Как сообщали УНИАН, во вторник, 31 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,92/26,97 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,51/31,57 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4243/0,4249 грн/рубль.