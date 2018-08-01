Минимум за четыре с половиной года: денег на счете Госказначейства стало меньше в 22 раза

Текущий остаток средств в 5 раз ниже показателя на начало июля и в 3 раза ниже показателя на начало текущего года.

Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 августа 2018 года составил 1,995 млрд грн, что является минимальным значением показателя с января 2014 года, когда остаток составлял 1,739 млрд грн.

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Как свидетельствуют данные на сайте Госказначейства, текущий остаток в 5 раз ниже показателя на начало июля и в 3 раза ниже показателя на начало текущего года.

Как сообщал УНИАН, остаток средств на едином счете Госказначейства на 1 января 2018 года составил 5,099 млрд грн, что в 2,8 раза ниже показателя на 1 января 2017 года.

Объем средств на едином казначейском счете постоянно меняется, увеличиваясь во время поступлений налогов и других обязательных платежей в государственный и местный бюджеты и снижаясь во время пиковых нагрузок по расходам.