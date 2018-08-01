Старший инспектор Киевской таможни «погорел» на взятке

По данным правоохранителей, служащий требовал указанную сумму за беспрепятственное перемещение товаров в международном пункте пропуска «Киев-Аэропорт» и не создание искусственных препятствий.

Сотрудники военной прокуратуры совместно со следователями полиции Киевской области и оперативниками Службы безопасности Украины задержали вчера на взятке старшего государственного инспектора отдела таможенного оформления № 5 таможенного поста «Киев - Аэропорт» Киевской городской таможни.

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Как сообщает отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, взяточника задержали при получении им последней части неправомерной выгоды в размере 1,2 тыс. долл.

«Указанное должностное лицо в июле 2018 года требовало и получило четырьмя частями от двух гражданок Украины неправомерную выгоду в размере 3,4 долл за беспрепятственное перемещение товаров в международном пункте пропуска «Киев-Аэропорт» и не создание искусственных препятствий», - говорится в сообщении.

В настоящее время готовится сообщение о подозрении задержанному лицу в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 УК Украины, а также ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу и об отстранении от занимаемой должности.