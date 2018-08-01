Нацбанк подсчитал, на сколько гривня опустилась к доллару

Гривня в июле девальвировала к доллару на 2,2% - НБУ

Национальная валюта Украины в июле девальвировала к доллару США по официальному курсу на 2,2%.

Читайте такжеВ НБУ назвали причины девальвации гривни в июле

Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины за июль, опубликованном на сайте регулятора.

Отмечается, что со второй половины июня и в июле давление на гривню усилилось преимущественно из-за повышения спроса на валюту со стороны импортеров энергоносителей, операций корпоративного сектора по перечислению дивидендов за границу и выхода нерезидентов из гривневых облигаций внутреннего госзайма.

Нацбанк подчеркивает, что сохранял свое присутствие на валютном рынке, сглаживая чрезмерные колебания гривни, и по итогам месяца продал на 64 млн долл. больше валюты, чем купил.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в июне возобновил продажу валюты на межбанковском валютном рынке после двухмесячного перерыва - с 16 апреля по 11 июня, – когда только покупал валюту.

Текущие котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины, по данным дилеров коммерческих банков, составляют 26,93/26,96 грн/долл.