В России курс доллара взлетел выше 57 рублей, евро - больше 71

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 11.25 мск пятницы вырос на 1,06 руб. по сравнению с закрытием вчерашних торгов и составил 57,4990 руб., сообщает ТАСС.

Курс евро подорожал на 1,33 руб., до 71,23 руб.

Падение рубля происходит на фоне ускорения снижения нефтяных котировок. Стоимость нефти Brent подешевела в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне на 0,8%, до 63,18 $/барр.

Индекс РТС, выраженный в долларах, упал на открытии торгов ниже 800 пунктов, снизившись на 4%, до 784,53 пункта - минимума с апреля 2009 года. Однако по состоянию на 10.20 мск РТС сократил падение до 2,74%, торгуясь на отметке 796,64 пункта.

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Накануне ЦБ РФ принял решение повысить ключевую ставку с 9,5 до 10,5%. Сразу после оглашения решения Банка России по ключевой ставке рубль ускорил падение: курс доллара достиг 55,45 руб., что выше уровня закрытия торгов среды на 60 коп., а курс евро вырастал до 68,99 руб., что выше уровня закрытия торгов предыдущего дня на 74 коп.

А в конце дня курс евро поднимался выше 70 руб., достигнув нового максимума 70,099 руб., но затем немного снизился и по состоянию на 23.55 составил 69,9 руб.