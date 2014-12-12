В Раде хотят сделать обязательным доклад главы Нацбанка при его назначении и увольнении

Народные депутаты Украины предлагают Верховной Раде изменить порядок назначения и увольнения главы Национального банка Украины, предусмотрев в регламенте работы парламента доклад кандидата с указанием четких направлений будущей деятельности и доклад о результатах работы на данном посту в случае увольнения.

Об этом говорится в зарегистрированном 11 декабря законопроекте N1399 о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины (о порядке назначения и освобождения от должности председателя Национального банка Украины). Текст документа на сайте пока отсутствует.

«Фактически в статью 207 Регламента ВРУ предлагаем добавить: при рассмотрении кандидатуры на должность председателя Национального банка Украины обязательно заслушать доклад кандидата о четких направлениях будущей деятельности, а при рассмотрении представления на увольнение председателя Национального банка Украины – обязательно заслушать результаты деятельности на посту председателя Национального банка Украины», – прокомментировал законопроект один из его авторов, депутат Степан Кубив на своей странице в социальной сети Facebook. При этом, по его словам, проводить обсуждение и заслушивать ответы на вопросы народных депутатов предлагается исключительно по полной процедуре.

Читайте такжеГонтарева заявила, что не получала никаких официальных обвинений в валютных махинацияхКак сообщал УНИАН, информация об увольнении главы НБУ периодически появляется в СМИ, что, по мнению регулятора, связано с желанием отдельных политических сил или личностей расшатать ситуацию в Украине. Глава Нацбанка Валерия Гонтарева неоднократно опровергала информацию о намерении уйти в отставку.

Верховная Рада Украины поддержала предложение Президента Украины Петра Порошенко об увольнении Степана Кубива с должности главы Нацбанка и назначении на этот пост Валерии Гонтаревой 19 июня.

Глава НБУ назначается Верховной Радой по представлению президента сроком на семь лет.