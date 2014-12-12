НБУ обязал банки уничтожать деньги в случае невозможности их вывоза

Национальный банк Украины обязал свои территориальные управления и банки в случае невозможности вывоза наличных денег и других ценностей обеспечивать повреждение такой наличности для непригодности ее использования.

Об этом говорится в постановлении НБУ №798, опубликованном на сайте регулятора, которым изменяется Инструкция по организации работы банковской системы в чрезвычайном режиме.

«Банк в случае невозможности вывоза наличных денег и других ценностей на основании распоряжения Национального банка повреждает наличные растворами, окрашиванием или склеиванием, штампом «неплатежные», обрезанием/обжиганием 50% общей площади купюры или иными способом, обеспечивающим потерю платежных признаков денежных знаков», - говорится в документе.

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Напомним, Национальный банк Украины с 24 июля ввел чрезвычайный режим работы банковской системы в зоне проведения антитеррористической операции - в Донецкой и Луганской областях, а также в Автономной Республике Крым, поскольку сложившаяся ситуация не позволяет работать и обеспечивать финансирование потребностей государства и жизнедеятельности населения в обычном режиме.

«Банк в случае невозможности вывоза наличных денег и других ценностей на основании распоряжения Национального банка повреждает наличные растворами, окрашиванием или склеиванием, штампом «неплатежные», обрезанием/обжиганием 50% общей площади купюры или иными способом, обеспечивающим потерю платежных признаков денежных знаков», - говорится в документе.

Согласно постановлению, в случае необходимости уничтожения банком наличных Нацбанк своим распоряжением обязывает теруправление по местонахождению банка создать комиссию по обеспечению контроля за уничтожением наличных, и банк может уничтожить наличность в присутствии этой комиссии. В случае повреждения или уничтожения наличности оформляется акт в произвольной форме с указанием номинала, количества, суммы наличности и способа повреждения. Акт о повреждении наличности подписывается только вовлеченными в этот процесс работниками банка, акт об уничтожение – работниками банка и членами комиссии теруправления НБУ. На основании акта проводится возмещение банку средств вместо уничтоженной наличности.

В случае невозможности вывоза наличности за пределы теруправления НБУ, руководители управлений обеспечивают повреждение наличности в денежном хранилище в пределах зоны контроля видеокамер типа С. Способы повреждения купюр аналогичные, как для банков. Об уничтожении или повреждении также составляется акт с указанием номинала, количества, суммы и способа повреждения. Акт подписывается вовлеченными в процесс работниками теруправления, один экземпляр акта направляется в Нацбанк.

Постановление вступает в действие сегодня.

Как сообщал УНИАН, Российская Федерация в марте этого года аннексировала украинский Крым, а с апреля активно поддерживает пророссийских боевиков на Донбассе, введя на территорию ряда населенных пунктов Луганской и Донецкой областей свои регулярные войска.

Украина с апреля ведет на территории Луганской и Донецкой областей антитеррористическую операцию против пророссийских боевиков, однако в настоящее время ряд населенных пунктов, включая Донецк и Луганск, не контролируются украинскими властями.

С 7 августа Нацбанк обязал банки Украины приостановить осуществление всех видов финансовых операций в населенных пунктах, которые не контролируются украинскими властями. По словам главы НБУ Валерии Гонтаревой, НБУ отключил все свои системы от Донецка и Луганска и вывез деньги из хранилища.