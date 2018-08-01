Бюджет Украины с начала года недополучил почти 16 миллиардов

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года, доходы госбюджета в январе-июле выросли на 14,7%.

Государственный бюджет Украины в январе-июле 2018 года получил 513,468 миллиарда гривень доходов, что на 15,791 миллиарда гривень, или на 3%, ниже планового показателя на этот период.

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Как свидетельствуют данные на сайте Государственной казначейской службы Украины, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, доходы госбюджета за 7 месяцев 2018 года выросли на 65,770 миллиарда гривень, или на 14,7%.

Справка УНИАН. Госбюджет Украины на 2018 год предусматривает доходы в сумме 917,9 миллиарда гривень, расходы - 991,7 миллиарда гривень, предельный объем дефицита на уровне 80,6 миллиарда гривень, или 2,4% ВВП.