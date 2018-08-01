НБУ упростил требования к ликвидности банков

Регулятор включил в перечень высоколиквидных активов необремененные ОВГЗ.

Национальный банк Украины упростил требования к ликвидности банков, включив в перечень принимаемых в расчет норматива мгновенной ликвидности (Н4) высоколиквидных активов необремененные облигации внутреннего государственного займа с конечным сроком погашения до шести месяцев.

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Как сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №87, вступающее в силу 2 августа, облигации внутреннего госзайма являются высоколиквидным инструментом на фондовом рынке Украины.

Отмечается, что включение этого инструмента в перечень высоколиквидных активов соответствует европейскому законодательству и рекомендациям Базельского комитета.

Как сообщал УНИАН, в Украине 35 из 82 работающих банков по состоянию на 1 июля 2018 года нарушали нормативы Национального банка Украины, в том числе 3 банка нарушали нормативы ликвидности.