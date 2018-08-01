Доллар подорожает, евро застыл на месте: курсы от Нацбанка
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 2 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2696,2130 (1 августа – 2686,6717)
100 EUR – 3153,4907 (1 августа – 3153,0779)
10 RUR – 4,3099 (1 августа – 4,3090)
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Как сообщает УНИАН, 1 августа котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,98/27,00 гривни/доллар.
С открытия торгов гривня подешевела к доллару на 4 копейки.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,51/31,53 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4286/0,4293 гривни/рубль.
По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 1 августа составило 26,9576 гривни/доллар.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 1 августа ввел новую методику расчета официального курса гривни, предусматривающую двухступенчатую систему отсечения сделок, параметры которых по разным причинам отличаются от параметров подавляющего большинства сделок соответствующего дня.