В Нацбанке придумали способ обслуживать жителей Донбасса в зоне АТО

Национальный банк Украины разрешил банкам организовывать мобильные подразделения для обеспечения бесперебойного обслуживания воинских частей, субъектов хозяйствования и населения на отдельных территориях.

Об этом говорится в постановлении НБУ №798, опубликованном на сайте регулятора, которым изменяется Инструкция об организации работы банковской системы в чрезвычайном режиме.

Нацбанк с 24 июля ввел чрезвычайный режим работы банковской системы в Автономной Республике Крым, а также в зоне проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях, поскольку сложившаяся ситуация не позволяет работать и обеспечивать финансирование потребностей государства и жизнедеятельности населения в обычном режиме.

«Если функционирование обособленных подразделений банков в обычном режиме невозможно или опасно, то банк с целью обеспечения бесперебойного обслуживания неотложных финансовых потребностей воинских частей, субъектов хозяйствования и населения на отдельных территориях может организовывать в структуре банка/филиала/отделения собственные мобильные подразделения», - говорится в документе.

Постановление вступает в действие сегодня.

Читайте такжеВ Украине готовят порядок деятельности банков на период оккупации Крыма и АТО на ДонбассеКак сообщал УНИАН, в марте этого года РФ, вопреки всем международным нормам, аннексировала украинский Крым, а с апреля активно поддерживает пророссийских боевиков на Донбассе, введя на территорию ряда населенных пунктов Луганской и Донецкой областей свои регулярные войска.

Нацбанк в сентябре разработал порядок банковского обслуживания мобильными подразделениями банка воинских частей, субъектов хозяйствования и населения в случае введения чрезвычайного режима работы.

С 7 августа Нацбанк обязал банки Украины приостановить осуществление всех видов финансовых операций в населенных пунктах, которые не контролируются украинскими властями.

По словам главы НБУ Валерии Гонтаревой, НБУ отключил все свои системы от Донецка и Луганска и вывез деньги из хранилища.