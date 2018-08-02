Не хватило всего лишь $10 миллиардов: капитализация Apple приблизилась к отметке в $1 триллион

Дороже $1 трлн стоила только одна компания - китайская PetroChina.

Акции Apple на американской бирже NASDAQ на фоне отчета компании о быстром росте прибыли и выручки в закончившемся 30 июня III квартале финансового года подорожали 1 августа более чем на 5%, следует из данных торгов. Благодаря росту котировок рыночная капитализация Apple составила $990,4 млрд.

Как сообщает РБК, цена акции на момент закрытия торгов составила $201,5. Накануне цена закрытия составила $190,29. Таким образом, на завершившихся в среду торгах ценные бумаги компании подорожали на 5,89%.

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​В минувшем квартале выручка Apple составила свыше $53,25 млрд, что на 17% больше, чем в том же квартале предыдущего финансового года ($45,4 млрд), а чистая прибыль - более $11,5 млрд (+32%, было $8,7 млрд). Финансовые результаты превысили ожидания аналитиков, предполагавших, что выручка Apple вырастет лишь на 15%.

В ноябре 2007 года преодолеть отметку в $1 трлн удалось китайской нефтегазовой компании PetroChina. Это произошло на фоне выхода компании на Шанхайскую фондовую биржу. За первый день торгов бумаги PetroChina подорожали почти втрое (с $2,2 до $5,9 за штуку), благодаря чему капитализация выросла до $1,005 трлн. Уже на следующий день акции упали в цене и капитализация компании опустилась до $500 млрд. По данным на 1 августа 2018 года, капитализация PetroChina составляет менее $200 млрд.

Как сообщал УНИАН, ранее Huawei впервые обошел Apple по количеству проданных смартфонов.