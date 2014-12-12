В 2015 году падение ВВП Украины замедлится до 4,6% - эксперты

Об этом говорится в сообщении банка.

Аналитики банка в 2016 году ожидают роста экономики на 1%. По мнению экспертов, к 2016 году номинальный ВВП достигнет 101,2 млрд евро, или 2249 евро на душу населения.

По прогнозам банкиров, в 2016 году возобновится рост объема капитальных инвестиций после падения на 18,8% в 2014 году и на 9,5% в 2015 году. В 2016 году аналитики ожидают роста на 5%.

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«Украинская экономика переживает один из самых тяжелых периодов со времени обретения независимости. Глубокие реформы как никогда нужны стране. Кроме внутренней потребности, это и требование МВФ, без помощи которого справиться с выплатами по госдолгу в ближайшее время будет практически невозможно. В то же время, западная поддержка – как финансовая, так и экспертная – может помочь запустить экономику и вывести на новый этап развития», – приводятся в тексте слова начальника отдела стратегического планирования UniCredit Bank Агшина Мирзазаде.

Как сообщал УНИАН, падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в третьем квартале 2014 года по сравнению с третьим кварталом 2013 года составило 5,3%. Украинское правительство прогнозирует падение ВВП Украины в 2014 году на 7%, Национальный банк – на 7,5%.

Согласно последним прогнозам международных финансовых организаций, падение ВВП Украины в 2014 году составит 8% по оценкам Всемирного банка, 9% - по оценкам Европейского банка реконструкции и развития, 6,5% - по оценкам Международного валютного фонда.

Правительство обсуждает с Международным валютным фондом два сценария для госбюджета на 2015 год: падение ВВП на 4,5% при инфляции 13,4% и падение ВВП на 2,4% при инфляции 11,5%, при этом Минфин предлагает придерживаться более пессимистичного сценария, чтобы не иметь потом проблем с бюджетным дефицитом и долгами.