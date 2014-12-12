Госдолг Испании достиг рекордного 1 трлн евро

Государственный долг Испании вырос в третьем квартале этого года на 0,75% и составил рекордные 1,02 трлн евро - 96,8% ВВП страны, передает ПРАЙМ со ссылкой на сегодняшнее сообщение Банка Испании.

За 6 лет экономического кризиса испанский госдолг увеличился более чем в два раза.

Читайте такжеИспания ужесточает борьбу с нелегальными иммигрантамиПо итогам первого полугодия госдолг страны составлял 98,4% ВВП, однако в третьем квартале 2014 года по требованию Ерокомиссии произошел пересчет макроэкономических показателей европейских стран, что формально привело к снижению процентного соотношения госдолга к ВВП.

Рост госдолга обусловлен увеличением задолженности центральной администрации и администрации автономных областей, в то время как местные органы власти свою задолженность сократили.

На обслуживание госдолга Испания направит в этом году 36,5 млрд евро. Эта сумма превышает, например, расходы на выплату пособий по безработице и профессиональную переподготовку оставшихся без работы граждан.

Читайте такжеПарламент Испании проголосовал за признание государства ПалестинаЕвропейская комиссия и Международный валютный фонд, приветствуя проводимые в Испании экономические реформы, неоднократно указывали на недопустимость существенного роста внешней задолженности. Однако увеличение расходов на пенсионное обеспечение вынуждает испанское правительство обращаться за кредитами на внешние рынки, на которых в последние месяцы для Испании установились благоприятные условия заимствований, выражающиеся в снижении процентных ставок.