У Гонтаревой сегодня продавали банкам доллары уже по 15,70 грн

Национальный банк Украины на валютном аукционе для определения равновесного курса 12 декабря продал банкам 3 млн долл. США по средневзвешенному курсу 15,7090 грн/долл., сообщается на сайте регулятора.

«Общий объем удовлетворенных заявок участников аукциона – 3 млн долл. США. Средневзвешенный курс гривни по результатам аукциона – 15,7090 грн за 1 доллар», – говорится в сообщении.

По информации НБУ, общий объем заявок субъектов рынка составил 13,1 млн долл., минимальный курс (курс отсечения) – 15,7050 грн/долл.

Читайте такжеГривня закрыла межбанк на отметке 16,06 за доллар

Как сообщал УНИАН, Нацбанк на валютном аукционе 11 декабря продал банкам 3 млн долл. США по средневзвешенному курсу 15,6667 грн/долл.

Регулятор с 5 ноября ежедневно проводит валютные аукционы небольших объемов для поиска равновесного курса.

Читайте такжеВ Нацбанке объясняют, что курс гривни будет колебаться и в следующем году

С 28 ноября НБУ принял решение сократить объем продаваемой валюты с 5 млн долл. до 3 млн долл.