Поступления в госбюджет выросли на 18% - до 415 миллиардов

В июле в общий фонд госбюджета поступило 54,9 млрд грн, что на 11,3 млрд грн больше, чем в июле 2017 года.

В январе-июле текущего года поступления в государственный бюджет Украины выросли на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 415 млрд грн.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

«В общий фонд государственного бюджета за указанный период собрано 470,3 млрд грн платежей. Это на 58 млрд грн больше, чем за соответствующий период прошлого года. С начала года в общий фонд госбюджета обеспечено 291,1 млрд грн налоговых платежей, что превышает соответствующий показатель прошлого года на 41,7 млрд грн», - сказано в сообщении.

В ГФС добавили, что поступления таможенных платежей за первые семь месяцев текущего года превысили прошлогодний показатель на 16,3 млрд грн и составили 179,2 млрд грн.

«В июле в общий фонд госбюджета обеспечено поступление 54,9 млрд грн, что на 11,3 млрд грн больше, чем поступления за июль 2017 года. Из них налоговых платежей – 25,8 млрд грн, таможенных – 29,1 млрд грн», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, дополнительные поступления в государственный бюджет от осуществления мероприятий по борьбе с контрабандой на таможнях Украины в июле составили более 3 млрд грн.

Справка УНИАН. Госбюджет Украины на 2018 год предусматривает доходы в сумме 917,9 млрд грн, расходы - 991,7 млрд грн, предельный объем дефицита на уровне 80,6 млрд грн, или 2,4% ВВП.