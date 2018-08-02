Глава Минфина назвала причины рекордно низкого остатка денег на счету Госказначейства

Напомним, что остатки средств на Едином казначейском счете в начале августа 2018 снизились до уровня декабря 2013 года и составили 1,99 млрд грн. Сокращение за месяц составило 7,4 млрд грн.

Недовыполнение по внешним заимствованиям в размере 56 млрд грн, которые были предусмотрены на первый квартал, и незамещение их хотя бы частично внутренними стало главной причиной снижения гривневой ликвидности.

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Об этом сообщила и.о. главы Министерства финансов Украины Оксана Маркарова, передает НВ Бизнес.

Также Маркарова отметила, что среди других факторов низкой ликвидности можно назвать уменьшение поступлений от приватизации и отсрочка большей части дивидендов Национальной акционерной компании "Нафтогаз" на вторую половину года.

"С момента возложения на меня обязанностей и.о. министра мы активно работаем над увеличением заимствований на внутреннем рынке, а также над дополнительными источниками финансирования, такими как досрочное погашение от Фонда гарантирования и др. Кроме того, на фоне продолжения выполнения государственного бюджета по доходам, дополнительное пополнение ликвидности поступит в виде части прибыли НБУ, прибыли НАК «Нафтогаз» в размере 17,2 млрд и перевыполнение по местным бюджетам", - добавила она.

Напомним, что остатки средств на Едином казначейском счете в начале августа 2018 снизились до уровня декабря 2013 года и составили 1,99 млрд грн. Сокращение за месяц составило 7,4 млрд грн.

Примечательно, что год назад на Едином казначейском счете средств было в 22 раза больше - 44 млрд грн, за июль 2017 года они сократились на чуть более 1 млрд грн.

Отметим, что Госказначейство конце июля этого года выделило ссуды Пенсионному фонду, чтобы покрыть кассовый разрыв из поступлений единого социального взноса и финансирования пенсий в июле.

Позже Маркарова заявляла, что Минфин держит под контролем низкий уровень гривневых остатков на Едином казначейском счете.