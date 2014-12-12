Основатель Alibaba Джек Ма признан самым богатым человеком Азии

Основатель китайского гиганта электронной торговли Alibaba Джек Ма, по индексу миллиардеров рейтинга Bloomberg, признан самым богатым человеком в Азии.

Джек Ма обошел в списке Ли Ка-Шина, гонконгского магната недвижимости, который удерживал звание богатейшего азиата с 5 апреля 2012 года.

Читайте такжеКитайский интернет-гигант Alibaba выходит на крупнейшее IPO в истории СШАДо создания компании Ма работал учителем английского языка в школе. В 1999 году он основал Alibaba в своей квартире в Ханчжоу. На данный момент его состояние достигает $28,6 млрд.

Китайская торговая платформа Alibaba, специализирующаяся на интернет-торговле, в 2013 году была оценена в $167,8 млрд. На сегодня она контролирует 80% китайского рынка электронной коммерции и обгоняет по обороту Amazon и eBay.

По состоянию на конец декабря 2013 года, онлайн-ритейлер Alibaba имел 231 млн активных покупателей. Оборот торговли онлайн-магазинов Alibaba Group в 2013 году составил $248 млрд.

Выручка Alibaba за 2013 финансовый год, который закончился 31 марта, составила $5,6 млрд, а чистая прибыль – более $1,3 млрд.