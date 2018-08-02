Доллар перешагнул отметку в 27 гривень

Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к открытию торгов установились на уровне 27,03/27,07 грн/долл. Нацбанк выйдет на рынок с продажей валюты.

Национальный банк Украины сегодня, 2 августа, проведет аукцион по продаже иностранной валюты объемом до 100 млн долл.

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Как сообщается на сайте НБУ, заявки банков на участие в торгах принимаются до 12:30.

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к открытию торгов установились на уровне 27,03/27,грн/долл.

Как сообщал УНИАН, в среду, 1 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,98/27,00 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,51/31,53 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4286/0,4293 грн/рубль.