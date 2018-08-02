Адвокат: бывшие акционеры ПриватБанка не выводили средств из финучреждения

Коломойский и Боголюбов отрицают какие-либо обвинения в мошенничестве и нанесении убытков во время своего контроля над финансовым учреждением.

Бывшие акционеры национализированного "ПриватБанка" Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов отрицают какие-либо обвинения в мошенничестве и нанесении убытков во время своего контроля над финансовым учреждением.

«Они категорически отрицают любое мошенничество, или то, что банк понес потерю каких-либо средств», - сказал адвокат Игоря Коломойского Эндрю Лафферти, партнер юридической фирмы Field Fisher.

По словам Эндрю Лафферти, на слушании, которое только что закончилось, Игорь Коломойский утверждал, что из 1,9 млрд. долл. США, которые, как утверждает Банк, тот присвоил, не было даже «хороших аргументов для иска», что он присвоил 1,65 млрд. долл. США этих денег, поскольку он смог четко продемонстрировать, что все эти деньги возвратились в Банк посредством погашения кредитов. В отношении остальных 248 млн. долл. США Игорь Коломойский также утверждает, что эти деньги были возвращены Банку, и что Банк не понес вообще никаких убытков, но практически доказать этот факт, по словам адвокатов бизнесменов, на этом слушании было сложно. Однако, если английский суд признает юрисдикцию, Игорь Коломойский будет доказывать в разбирательстве по существу, что и эти деньги были также возвращены, как уверяет Эндрю Лафферти.

Слушание, которое продолжалось в Лондоне в течение 5 дней и завершилось в конце июля «не было слушанием по существу иска ПриватБанка против г-на Коломойского и других Ответчиков. Решение, которое последует за этим слушанием, не будет определять, являются ли эти обвинения обоснованными», - говорит Лафферти - «слушание касалось собственных ходатайств г-на Коломойского (и других Ответчиков)». На этом судебном слушании адвокаты Коломойского и Боголюбова пытались отменить всемирный арест активов своих клиентов и оспорить юрисдикцию английского суда.

Во время заседания представители банка представили якобы доказательства по иску и судебному приказу о всемирном аресте активов, который был издан для обеспечения иска. "Иск, как основание для судебного приказа об аресте активов, включает заявления, что господин Коломойский и господин Боголюбов незаконно присвоили из банка $1,9 млрд в 2014 году путем заключения ряда мнимых сделок, имевших следствием перевода денежных средств компаниям, которыми они тайно владели или контролировали", - заявили в "ПриватБанке".

Однако, как прокомментировал Лафферти, «для того, чтобы получить Приказ о Заморозке, сторона всего лишь должна продемонстрировать, что у нее есть «хорошие аргументы для иска», а не то, что она обязательно права. Это, на самом деле, очень низкий порог».

«Г-н Коломойский (и другие ответчики) утверждают, как они это делали все это время, что все обвинения ПриватБанка были неверно представлены и потерпят неудачу», - уверен адвокат.