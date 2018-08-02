New York Times: Украина наступает на старые грабли в отношениях с МВФ

Как только начиналось хоть малейшее улучшение ситуации, Киев всегда бросал работу над необходимыми изменениями.

Процесс реформ в Украине почти остановился. И это фактически продолжение национальной традиции. Данные Reuters свидетельствуют, что с 1994 года страна всегда получала половину того, что предлагал МВФ под обязательства проведения изменений. Но работа над реформами останавливалась, как только показатели начинали немного улучшаться.

Об этом пишет New York Times, подчеркивая, что у Киева заканчивается время для получения новой порции помощи в рамках действующей программы на 17,5 миллиардов долларов. Из-за этого появляется неуверенность в способности Украины обслуживать свой растущий долг. Страна не получала денег от фонда с апреля 2017 года. А темп проведения реформ замедлился в прошлом году. Не известно, выполнит ли Киев требования МВФ о поднятии цен на газ и сохранении низкого дефицита бюджета, особенно учитывая то, что президентские и парламентские выборы не за горами. Хотя украинское правительство уверяет, что переговоры с фондом продолжаются.

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«Украина часто начинала программы МВФ. Каждый раз она получала несколько траншей в начале, и на том конец, потому что власть не хотела или не могла выполнять обязательства», - сказал изданию экс-министр финансов Александр Данилюк.

Издание напоминает, что Киев получил 8,7 миллиардов долларов из 17,5 миллиардной программы фонда. А его долговые обязательства достигнут своего пика как раз в период 2018-2020 годов.

Бывший премьер-министр Украины Юрий Ехануров сказал, что среди украинских политических лидеров сейчас много бизнесменов. И они относятся к переговорам с МВФ так же, как и к любой деловой сделке.

«Им нужно выжить сейчас. Они не заинтересованы в том, что произойдет завтра или через два года. Поэтому они соглашаются на обязательства, которые почти невозможно выполнить», - сказал бывший украинский чиновник.

«Все потому, что бизнесмены привыкли вести переговоры и они думают, что смогут делать это все время: мол, вот, мы не выполнили все, что надо, поэтому вы не дадите нам 2 миллиарда, но может вы дадите нам один?» - добавил он.

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Впервые Украина договорилась с МВФ о программе помощи в 1994 году. Тогда она получила 31,5 миллиард долларов из возможных 73,5 миллиардов. Одни и те же проблемы возникают снова и снова. Нынешняя программа уперлась в требования повысить цены на газ для населения, которые искусственно поддерживались на низком уровне со времен СССР. Премьер-министр Владимир Гройсман согласился повысить цены в 2016 году, но затем отложил этот процес. В 2009 году правительство Юлии Тимошенко тоже брало на себя обязательства повысить цены и за это получило 3,3 миллиарда долларов помощи. Но в августе 2009-го повышение было отменено со ссылкой на реакцию профсоюзов. Ее преемник Николай Азаров согласился повысить цены на газ на 50% в 2010 году, но потом на протяжении двух лет отказывался это сделать.

Украинские чиновники делают акцент на достижениях, сделанных за время работы над нынешней программой помощи МВФ, в частности они указывают на очищение банковского сектора и проведение изменений в «Нафтогазе». Председатель наблюдательного совета Нацбанка Богдан Данилишин указал на то, что в этот раз Киев получил от фонда четыре транша, хотя раньше он разрывал программу после двух. Но Нацбанк и бизнес-лидеры подчеркивают, что провал программы МВФ сейчас будет иметь негативные последствия. В частности, можно потерять финансовую стабильность, добиться которой было очень не просто, можно потерять доверие международных банкиров, кредитные рейтинги могут упасть, а правительству придется занимать деньги под более высокие проценты.

«К сожалению, почти все правительства смотрят на займы МВФ, как на способ «залатать дыры» во время финансовых кризисов, а не как на шанс построить инвестиционную уверенность и вывести страну на путь стабильного экономического роста. Противоположным примером была Турция, которая с 2001 до 2011 года полностью выполнила несколько программ МВФ и чей ВВП вырос на 75% за это время», - сказал глава Центра экономических стратегий Глеб Вышлинский.