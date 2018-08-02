Федеральная резервная система США оставила ключевую ставку без изменений

Американский Центробанк оставил план повысить ключевой показатель в сентябре.

Американский Центробанк - Федеральная резервная система - сохранил ключевую ставку кредитования неизменной по итогам заседания в среду, но назвал американскую экономику сильной и оставил план повысить ключевой показатель в сентябре.

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ФРС оценила, что экономика США уверенно растёт, а рынок труда продолжает усиливаться, тогда как инфляция держится возле целевых двух процентов с прошлого заседания регулятора в июне, когда Центробанк повысил ставки, сообщает Рейтер.

“Прирост рабочих мест в среднем был хорошим последние месяцы, и уровень безработицы остаётся низким. Расходы домохозяйств и инвестиции компаний уверенно растут”, - говорится в заявлении ФРС по итогам двухнедельного заседания комитета, формирующего денежно-кредитную политику.

Решением ФРС однодневная процентная ставка (overnight) сохранена на уровне 1,75-2,00 процента.

ФРС на сегодняшний день планирует до конца года повысить ставку ещё два раза. Опрошенные Рейтер аналитики исключали, что регулятор повысит ставку на этой неделе, и ждут повышений в следующем месяце и в декабре.

Темпы расширения экономики США во втором квартале оказались рекордными почти за четыре года на фоне увеличения потребительских расходов, а также поставок соевых бобов в Китай перед введением импортных пошлин в начале июля.