Commerzbank заплатит более миллиарда евро за нарушение санкций США

Также этот штраф позволит закрыть дело об отмывании денег, передает DW.

Банк Commerzbank достиг предварительного соглашения с властями США по поводу штрафа за нарушение санкций и обвинения в отмывании денег. Об этом в четверг, 11 декабря, сообщает агентство AFP со ссылкой на анонимные источники. По информации AFP, банк должен заплатить более миллиарда евро. Ожидается, что окончательно сумма и условия штрафа будут согласованы к январю 2015 года.

Согласно данным AFP, немецкий банк согласился заплатить около 600 миллионов евро за то, что осуществлял сделки с Ираном, Суданом и другими странами, вопреки санкциям США. Остальные 400 миллионов евро должны покрыть штраф за недостаточный внутренний контроль за отмыванием денег.

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Как сообщают источники AFP, на данный момент обсуждаются условия сделки банка с американскими властями. The Financial Times пишет, что обвинения против банка, возможно, будут сняты по истечении определенного срока, если за это время не обнаружатся новые нарушения.

Ранее УНИАН сообщал, что Commerzbank подозревают в нарушении режима санкций США.