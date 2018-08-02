Банки в Британии отказываются открывать счета украинскому бизнесу из-за войны и санкций

14:12, 02 августа 2018
Финансы
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщил сооснователь Monobank Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook.

"Оказывается, если компания, созданная украинцами, пытается открыть счет в британском банке, то скорее всего ей в этом откажут", - написал Дубилет.

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"Понимаете, - пишет нам очередной британский банкир, - Украина - это страна под санкциями. А политика нашего банка не предполагает работу с санкционными странами", - добавил он.

Дубилет отметил, что один из банкиров прислал ему официальный список стран, в отношении которых введены санкции против местных правящих "режимов" - Financial sanctions targets by regime.  "Афганистан, Бурунди, Сирия… Украина!", - перечислил Дубилет.

По его словам, Украина в этот список попала по двум причинам - санкции против режима Януковича и санкции против должностных лиц, участвующих в аннексии Крыма. "Многие банки даже не хотят заморачиваться с тем, кто кому Янукович! Украина? Простите, санкции, не хотим связываться, до свидания", - пишет Дубилет.

Дубилет отметил, что в данном санкционном списке стран отсутствует Россия.

Однако стоит отметить, что Дубилет в своем посте не уточняет, каким украинцам не открывают счета в британских банках, ведь санкции введены против конкретных людей, и банки.

Ранее УНИАН сообщал, что парламент Великобритании обязал такие заморские территории британской Короны как Каймановы острова и Британские Виргинские острова, раскрывать личности бенефициаров компаний, хранящих деньги на их территории, в том числе, российского происхождения.

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Теги: #санкции#Великобритания#банки