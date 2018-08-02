Банки в Британии отказываются открывать счета украинскому бизнесу из-за войны и санкций
Британские банки отказываются открывать счета украинскому бизнесу мотивируя это тем, что Украина находится под финансовыми санкциями.
Об этом сообщил сооснователь Monobank Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook.
"Оказывается, если компания, созданная украинцами, пытается открыть счет в британском банке, то скорее всего ей в этом откажут", - написал Дубилет.
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"Понимаете, - пишет нам очередной британский банкир, - Украина - это страна под санкциями. А политика нашего банка не предполагает работу с санкционными странами", - добавил он.
Дубилет отметил, что один из банкиров прислал ему официальный список стран, в отношении которых введены санкции против местных правящих "режимов" - Financial sanctions targets by regime. "Афганистан, Бурунди, Сирия… Украина!", - перечислил Дубилет.
По его словам, Украина в этот список попала по двум причинам - санкции против режима Януковича и санкции против должностных лиц, участвующих в аннексии Крыма. "Многие банки даже не хотят заморачиваться с тем, кто кому Янукович! Украина? Простите, санкции, не хотим связываться, до свидания", - пишет Дубилет.
Дубилет отметил, что в данном санкционном списке стран отсутствует Россия.
Однако стоит отметить, что Дубилет в своем посте не уточняет, каким украинцам не открывают счета в британских банках, ведь санкции введены против конкретных людей, и банки.
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