Банки в Британии отказываются открывать счета украинскому бизнесу из-за войны и санкций

В официальном списке стран, в отношении которых введены санкции против местных правящих "режимов" (Financial sanctions targets by regime) есть Украина.

Британские банки отказываются открывать счета украинскому бизнесу мотивируя это тем, что Украина находится под финансовыми санкциями.

Об этом сообщил сооснователь Monobank Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook.

"Оказывается, если компания, созданная украинцами, пытается открыть счет в британском банке, то скорее всего ей в этом откажут", - написал Дубилет.

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"Понимаете, - пишет нам очередной британский банкир, - Украина - это страна под санкциями. А политика нашего банка не предполагает работу с санкционными странами", - добавил он.

Дубилет отметил, что один из банкиров прислал ему официальный список стран, в отношении которых введены санкции против местных правящих "режимов" - Financial sanctions targets by regime. "Афганистан, Бурунди, Сирия… Украина!", - перечислил Дубилет.

По его словам, Украина в этот список попала по двум причинам - санкции против режима Януковича и санкции против должностных лиц, участвующих в аннексии Крыма. "Многие банки даже не хотят заморачиваться с тем, кто кому Янукович! Украина? Простите, санкции, не хотим связываться, до свидания", - пишет Дубилет.

Дубилет отметил, что в данном санкционном списке стран отсутствует Россия.

Однако стоит отметить, что Дубилет в своем посте не уточняет, каким украинцам не открывают счета в британских банках, ведь санкции введены против конкретных людей, и банки.

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