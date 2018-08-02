Долги россиян перед банками растут вдвое быстрее их зарплат

ЦБ и Минэкономразвития РФ планируют снизить интерес банков к кредитованию россиян.

Потребительские кредиты населению растут быстрее зарплат и сбережений.

Об этом сообщают Ведомости со ссылкой на российское Минэкономразвития.

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"В июне они выросли на 15,9% в годовом выражении после 15,1% в мае, а с устранением сезонности – более чем на 20%. При этом рост реальных зарплат в это же время замедлился до 7,2%, а вкладов россиян в банках – до 7,1% (с 7,6 и 7,7% в мае соответственно)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за все первое полугодие 2018 года портфель кредитов населению РФ вырос на 1,1 триллиона рублей ($17,6 миллиарда) до 13,3 триллиона ($212,5 миллиарда), следует из данных ЦБ. Только российский Сбербанк за это время выдал потребительских кредитов на рекордные 714 миллиардов рублей ($11,4 миллиарда) – это на 74% больше, чем годом ранее, ВТБ дал населению 400 миллиардов рублей ($6,4 миллиарда) – на 32% больше, чем за тот же период 2017 года. Спрос россиян на потребительские кредиты растет: инфляция после 2014 года сравнительно низкая, ключевая ставка ЦБ стабилизировалась на невысоком уровне, ускорился рост зарплат, поясняет управляющий директор дивизиона "Занять и сберегать" Сбербанка Сергей Широков. С начала года ВТБ дважды улучшал условия по своим кредитным программам и увеличил выдачу кредитов на 17%, замечает вице-президент ВТБ Дмитрий Поляков.

"Российские компании же, напротив, все активнее сберегают: в июне они увеличили вклады в банках на 8,3% в годовом выражении (месяцем ранее – на 6,5%). Выросли и их займы – но только на 2,8% к тому же периоду 2017 года, а с учетом корпоративных облигаций – на 3,3% (после роста в мае на 2,6 и 3,1% соответственно)", - подчеркивают в российском Минэкономразвития.