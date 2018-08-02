Нацбанк для поддержки гривни продал $100 миллионов

Общий объем принятых заявок на участие в торгах составил 124,2 млн долл.

Национальный банк Украины на валютном аукционе продал весь заявленный объем валюты в размере 100 млн долл.

Читайте такжеВ НБУ назвали причины девальвации гривни в июле

Как сообщается на сайте НБУ, средневзвешенный курс аукциона составил 27,0062 грн/долл., а общий объем принятых заявок на участие в торгах – 124,2 млн долл.

Сегодня, 2 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 26,99/27,03 грн/долл.