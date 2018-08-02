Нацбанк для поддержки гривни продал $100 миллионов

15:14, 02 августа 2018
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Как сообщается на сайте НБУ, средневзвешенный курс аукциона составил 27,0062 грн/долл., а общий объем принятых заявок на участие в торгах – 124,2 млн долл.

Сегодня, 2 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 26,99/27,03 грн/долл.

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Теги: #курс гривни#курс евро#курс доллара