Коболев упрекнул Киев в молчаливом признании 1,8 миллиарда долга столичного метро

Коболев не исключает, что столичные чиновники искусственно создали ситуацию с непризнанием долгов "Киевэнерго", чтобы закупить газ у частной компании по высокой цене.

Глава Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев не исключает, что киевские власти искусственно создали ситуацию с непризнанием долгов "Киевэнерго", чтобы закупить газ для городских ТЭЦ у частной компании по высокой цене, тогда как ранее киевские чиновники тихо и без громких заявлений признали сомнительный долг коммунального предприятия "Киевский метрополитен" перед частной компанией в размере 1,8 миллиарда гривень.

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Об этом Коболев написал на своей странице в Facebook.

"Киевская власть приобрела газ для ТЭЦ-5 у частной структуры. Купила дороже, чем коммерческая цена "Нафтогаза" на август месяц. И значительно дороже, чем цена по специальным обязательствам, которая была бы доступна городу, если бы господин Кличко выполнил свое обещание перед киевлянами и потратил предыдущий год на урегулирование проблемных вопросов с "Киевэнерго". Это же для этого он продолжал договор аренды, который можно было разорвать еще в 2017 году, не так ли?", - написал Коболев.

"Не исключаю, что вся эта история была искусственно создана с очень простой целью - покупать газ у частных структур по завышенной цене. Интересный момент - долги перед частной компанией, которая аффилирована с этим самим господином Фуксом (украино-российский бизнесмен Павел Фукс - УНИАН), в сумме 1,8 миллиарда гривень Киевсовет радостно признал тихо, без демаршей и громких заявлений", - заявил глава "Нафтогаза".

Как сообщал УНИАН, КГГА закупила газ у частной компании "Укрнефтебурение" для обеспечения стабильной работы столичных ТЭЦ по цене 10,2 тысячи гривень за тысячу кубометров, что на 47% выше цены, по которой "Нафтогаз Украины" согласно специальным обязательствам реализует газ для нужд населения и теплокоммунэнерго - около 7 тысяч гривень.

В то же время, "Нафтогаз" с 1 августа повысил минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 1,8% по сравнению с июлем – до 10,13 тысячи гривень за тысячу кубометров.

Максимальные цены для промпотребителей с 1 августа будут повышены на 1,7% – до 11,08 тысячи гривень за тысячу кубометров.

Ценовые предложения "Нафтогаза" дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов.

Если покупатель не имеет задолженности перед "Нафтогазом", будет приобретать не менее 50 тысяч кубометров газа в месяц, а также при условии предоплаты до периода (календарный месяц) поставки газа, то для него устанавливается минимальная цена. Во всех других случаях применяется более высокая цена.

В июле Киевсовет принял решение по поводу разрешения проблемы задолженности столичного метрополитена по договору о закупке у ООО "Укррослизинг" 100 вагонов на условиях лизинга.

Согласно документу, КП "Киевский метрополитен" должен принять организационно-правовые меры для реструктуризации своего долга перед обществом с ограниченной ответственностью "Укррослизинг". Решение не предусматривает возвращения долга компании, а позволит руководству КП начать переговоры о вариантах и возможной реструктуризации.

В 2009 году тогдашняя столичная власть заключила с компанией "Укррослизинг" договор на закупку 100 вагонов метро на общую сумму 1,4 миллиарда гривень на условиях финансового лизинга. В период с 2010 по 2013 год Киев задолжал этому предприятию почти 2 миллиарда гривень. По иску этой компании суд арестовал 100 вагонов столичного метро, затем по постановлению суда исполнительная служба арестовала счета коммунального предприятия "Киевский метрополитен".