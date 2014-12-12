ВВП России в 2015 году сократится минимум на 1,5 процента - Fitch

Повышение процентной ставки в России свидетельствует о сложностях у властей ввиду растущей инфляции и снижения курса рубля, передает Reuters.

"В 2015 году такие сложности будут усиливаться по мере ухудшения экономической ситуации, нарастания рисков и повышения инфляции до двузначной величины", - считает Fitch.

Повышение ставки будет сдерживать внутренний спрос и ускорит начало рецессии, отмечает агентство, по прогнозам которого ВВП РФ в 2015 году сократится на 1,5 процента, а в 2016 году будет нулевым.

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В случае падения цены на нефть на 20 процентов ниже уровня базового сценария (нефть Brent в среднем $83 за баррель в 2015 году и $90 за баррель в 2016 году) возможно сокращение реального ВВП в следующем году на дополнительные 1,3 процента, а к 2016 году кумулятивное снижение составит 2,3 процента, что будет сопровождаться резким уменьшением профицита счета текущих операций и международных резервов, прогнозирует агентство.

"Давление в плане контроля над капиталом может усилиться в случае продолжения падения рубля", - считает Fitch.

В 2014 году поддержку рейтингу России оказал существенный объем золотовалютных резервов и плавающий валютный курс, который сгладил влияние на бюджет, остающийся профицитным.

Напомним, в четверг ЦБР повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 10,5 процента из-за разогнавшейся инфляции и сказал, что готов потратить на интервенции в 2015 году $75-85 миллиарда.

Также УНИАН сообщал, что в России сегодня евро вышел на рекордный уровень в 71 рубль.