Евровидение-2017: Наливайко прокомментировал результаты аудита Счетной палаты

Председатель Госкомтелерадио прокомментировал результаты аудита эффективности использования средств на проведение песенного конкурса "Евровидение 2017".

Председатель Госкомтелерадио Олег Наливайко "без эмоций языком цифр" прокомментировал отчет Счетной палаты, которая заявила, что во время песенного конкурса "Евровидение-2017" с нарушениями было использовано 68,6 миллиона гривень.

Читайте такжеКабмин отменил ограничения на расходы при подготовке к "Евровидению-2017"

Об этом сообщает на своем сайте Госкомтелерадио.

Он назвал общую цифру расходов на ПКЕ из государственного бюджета и бюджета города Киева, к которым имело отношение НСТУ и Госкомтелерадио, как главный распорядитель.

"Использовано средств государственного бюджета 325,3 миллиона гривень. Субвенция Киевского местного бюджета 192,8 миллиона гривень. Фактически в 2016-2017 годах из государственного и местного бюджета на проведение ПКЕ использовано 518,1 миллиона гривень. Все другие средства, в основном, это расходы Киева на инфраструктуру (ремонт станций метро, энергетика, дороги, освещение, прочее) в которых оргкомитет отношения не имел и включения их в перечень расходов конкурса, на мой взгляд, некорректно", – сказал Олег Наливайко.

Также он сравнил, что проведение "Евровидения" в Баку обошлось в 46 миллионов долларов, в Москве – 44 миллионов долларов, Вене – 42 миллиона долларов, Копенгагене – 60 миллионов долларов.

9 миллионов гривень допущенного неэффективного управления средствами. Речь идет о неиспользованные и возвращенные 2 миллиона гривень в Госбюджет и 7 миллионов гривень в бюджет города Киева.

13,4 миллиона гривень использовано ПАО НСТУ не экономно. Речь идет о премировании работников НСТУ, принимавших участие в организации и проведении конкурса. Возможно и неэкономно, но без нарушений при начислении. И это за весь период подготовки и участия большого количества сотрудников компании (справочно: должностные оклады в то время составляли 3-5 тысяч гривень) именно эта команда получила 87 миллионов гривень доходов от проведения ПКЕ.

46,2 миллиона гривень использовано ПАО "НСТУ" с нарушением действующего законодательства. 44,3 миллиона гривень из них – это нарушение некоторых статей Закона Украины "Про бухгалтерский учет и финансовую отчетность в Украине". Речь идет об отсутствии на момент проведения аудита подтверждающих документов относительно сведений составляющих услуг, сертификатов, нарушение периодов отчетности, фактическое превышение капитальных расходов в сравнении с плановыми. Год назад подобные замечания были в Акте Держаудитслужби но ее председатель Лидия Гаврилова разъяснила их на собственной пресс-конференции: "Это нарушение ведения бухгалтерского учета. Сегодня, к сожалению, некоторые СМИ муссируют тему, что это убытки, кражи, злоупотребления. Нет, это нарушение правил ведения учета".

"В этой сумме есть и серьезное нарушение со стороны ПАО "НСТУ". Это использование 1,6 миллиона гривень не по целевому назначению. И это единственная претензия аудиторов согласно которой коллегия Счетной палаты планирует обратиться в правоохранительные органы. Подчеркиваю – единственная! Речь идет об осуществлении выплат за создание промороликов ПКЕ с текущих расходов в то же время оприходования по данным бух учете как капитальные расходы. Все остальные процедуры в т.ч. тендерные, были проведены с этой позиции правильно. Это бухгалтерская ошибка. И мы как главный распорядитель несем за это ответственность, хотя обнаружить эту ошибку было возможно только при сплошной проверке первичных документов НСТУ. Цена этой ошибки – может быть взыскание бухгалтеру но, насколько мне известно, состав Дирекции ПКЕ не считает это бух ошибкой и будет отстаивать свою правоту в суде", – пояснил Наливайко.

Он напомнил, что 128 миллионов гривень, выделенного государственного финансирования на проведение ПКЕ, не використалось и затем, по решению Правительства, было перераспределено на финансовую поддержку НСТУ в связи с его недофинансированием в прошлом году. Так же и имущество, закупленное для ПКЕ на 35 миллионов гривень осталось в распоряжении вещателя.

"Напоследок. В прошлом году с мая по октябрь 8 ревизоров Государственной аудиторской службы проверяли проект, в этом году с марта по июль 7 аудиторов Счетной палаты. Мы благодарны им за высокопрофессиональный и принципиальный подход, за огромную проведенную работу, выявления ошибок, и дельные советы", – рассказал господин Наливайко.

Он отметил, что никто не обращал внимание на то, что одновременно с проведением ПКЕ НСТУ и Госкомтелерадио успешно провели ключевую медиа реформу, создали Общественное телевидение и радиовещание, практически 100% произошла смена управленческой команды "на переправе". "Наверное, не хватает еще знаний и опыта. Мы обязательно сделаем выводы. Но со страхом думаем о том где собрать команду профессионалов, если в следующем году в Израиле на конкурсе "Евровидение" победят наши певцы. А они это могут, потому что их аудиторы и ревизоры почти год проверять не будут", – добавил он.