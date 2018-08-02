Евровидение-2017: Наливайко прокомментировал результаты аудита Счетной палаты
Председатель Госкомтелерадио Олег Наливайко "без эмоций языком цифр" прокомментировал отчет Счетной палаты, которая заявила, что во время песенного конкурса "Евровидение-2017" с нарушениями было использовано 68,6 миллиона гривень.
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Об этом сообщает на своем сайте Госкомтелерадио.
Он назвал общую цифру расходов на ПКЕ из государственного бюджета и бюджета города Киева, к которым имело отношение НСТУ и Госкомтелерадио, как главный распорядитель.
"Использовано средств государственного бюджета 325,3 миллиона гривень. Субвенция Киевского местного бюджета 192,8 миллиона гривень. Фактически в 2016-2017 годах из государственного и местного бюджета на проведение ПКЕ использовано 518,1 миллиона гривень. Все другие средства, в основном, это расходы Киева на инфраструктуру (ремонт станций метро, энергетика, дороги, освещение, прочее) в которых оргкомитет отношения не имел и включения их в перечень расходов конкурса, на мой взгляд, некорректно", – сказал Олег Наливайко.
Также он сравнил, что проведение "Евровидения" в Баку обошлось в 46 миллионов долларов, в Москве – 44 миллионов долларов, Вене – 42 миллиона долларов, Копенгагене – 60 миллионов долларов.
9 миллионов гривень допущенного неэффективного управления средствами. Речь идет о неиспользованные и возвращенные 2 миллиона гривень в Госбюджет и 7 миллионов гривень в бюджет города Киева.
13,4 миллиона гривень использовано ПАО НСТУ не экономно. Речь идет о премировании работников НСТУ, принимавших участие в организации и проведении конкурса. Возможно и неэкономно, но без нарушений при начислении. И это за весь период подготовки и участия большого количества сотрудников компании (справочно: должностные оклады в то время составляли 3-5 тысяч гривень) именно эта команда получила 87 миллионов гривень доходов от проведения ПКЕ.
46,2 миллиона гривень использовано ПАО "НСТУ" с нарушением действующего законодательства. 44,3 миллиона гривень из них – это нарушение некоторых статей Закона Украины "Про бухгалтерский учет и финансовую отчетность в Украине". Речь идет об отсутствии на момент проведения аудита подтверждающих документов относительно сведений составляющих услуг, сертификатов, нарушение периодов отчетности, фактическое превышение капитальных расходов в сравнении с плановыми. Год назад подобные замечания были в Акте Держаудитслужби но ее председатель Лидия Гаврилова разъяснила их на собственной пресс-конференции: "Это нарушение ведения бухгалтерского учета. Сегодня, к сожалению, некоторые СМИ муссируют тему, что это убытки, кражи, злоупотребления. Нет, это нарушение правил ведения учета".
"В этой сумме есть и серьезное нарушение со стороны ПАО "НСТУ". Это использование 1,6 миллиона гривень не по целевому назначению. И это единственная претензия аудиторов согласно которой коллегия Счетной палаты планирует обратиться в правоохранительные органы. Подчеркиваю – единственная! Речь идет об осуществлении выплат за создание промороликов ПКЕ с текущих расходов в то же время оприходования по данным бух учете как капитальные расходы. Все остальные процедуры в т.ч. тендерные, были проведены с этой позиции правильно. Это бухгалтерская ошибка. И мы как главный распорядитель несем за это ответственность, хотя обнаружить эту ошибку было возможно только при сплошной проверке первичных документов НСТУ. Цена этой ошибки – может быть взыскание бухгалтеру но, насколько мне известно, состав Дирекции ПКЕ не считает это бух ошибкой и будет отстаивать свою правоту в суде", – пояснил Наливайко.
Он напомнил, что 128 миллионов гривень, выделенного государственного финансирования на проведение ПКЕ, не використалось и затем, по решению Правительства, было перераспределено на финансовую поддержку НСТУ в связи с его недофинансированием в прошлом году. Так же и имущество, закупленное для ПКЕ на 35 миллионов гривень осталось в распоряжении вещателя.
"Напоследок. В прошлом году с мая по октябрь 8 ревизоров Государственной аудиторской службы проверяли проект, в этом году с марта по июль 7 аудиторов Счетной палаты. Мы благодарны им за высокопрофессиональный и принципиальный подход, за огромную проведенную работу, выявления ошибок, и дельные советы", – рассказал господин Наливайко.
Он отметил, что никто не обращал внимание на то, что одновременно с проведением ПКЕ НСТУ и Госкомтелерадио успешно провели ключевую медиа реформу, создали Общественное телевидение и радиовещание, практически 100% произошла смена управленческой команды "на переправе". "Наверное, не хватает еще знаний и опыта. Мы обязательно сделаем выводы. Но со страхом думаем о том где собрать команду профессионалов, если в следующем году в Израиле на конкурсе "Евровидение" победят наши певцы. А они это могут, потому что их аудиторы и ревизоры почти год проверять не будут", – добавил он.