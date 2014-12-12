Вчера банки получили 2,7 млрд гривень рефинансирования

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению, НБУ предоставил рефинансирование 12 банкам на 1 день под 17,5% годовых на 2,723 млрд грн.

Также регулятор продал депозитные сертификаты на 4,192 млрд грн 13 банкам под 7,5% годовых на один день, на 335 млн грн 3 банкам на 7 дней под 11,0% годовых, на 240 млн грн 2 банкам на 14 дней под 11,5% годовых.

Читайте такжеНацбанк в ноябре увеличил объем рефинансирования банков в 2,7 раза

Объем межбанковского кредитного рынка по сравнению с предыдущим торговым днем вырос до 8,079 млрд грн, средневзвешенная процентная ставка составила 24,9%, в т.ч. по кредитам овернайт – 23,2% годовых.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк 10 декабря предоставил банкам рефинансирование на сумму 3,269 млрд грн и продал депозитные сертификаты на 5,540 млрд грн. Объем межбанковского кредитного рынка составил 7,240 млрд грн, средневзвешенная процентная ставка составила 24,1%, в т.ч. по кредитам овернайт – 23,1% годовых.