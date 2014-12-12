Нацбанк продолжает снижать официальный курс гривни

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, 12 декабря с 14:00 Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 долларов США – 1571.0701 гривни (с 14.00 11 декабря – 1567.2305);

100 евро – 1952.5259 (с 14.00 11 декабря – 1942.1120);

10 российских рублей – 2.8673 (с 14.00 11 декабря – 2.8875).

Читайте такжеВ Нацбанке объясняют, что курс гривни будет колебаться и в следующем годуКак сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на валютном аукционе для определения равновесного курса 12 декабря продал банкам 3 млн долл. США по средневзвешенному курсу 15,7090 грн/долл.

Общий объем заявок субъектов рынка составил 13,1 млн долл., минимальный курс (курс отсечения) – 15,7050 грн/долл.