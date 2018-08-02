Курс валют на пятницу: доллар подешевеет, евро подорожает

Официальный курс НБУ на 3 августа: 100 USD – 2701,1867 гривни; 100 EUR – 3137,9686 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 3 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2696,2130 (2 августа – 2701,1867)

100 EUR – 3153,4907 (2 августа – 3137,9686)

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Как сообщал УНИАН, 2 августа котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,01/27,04 гривни/доллар.

Текущие котировки гривни выше уровня открытия торгов на 5 копеек.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,40/31,43 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4265/0,4272 гривни/рубль.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 2 августа составляет 27,0123 гривни/доллар.