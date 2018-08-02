Украинцам стало сложнее открывать счета в зарубежных банках

Это вызвано нежеланием отдельных финучреждений утруждать себя проверкой принадлежности лица или компании к санкционному списку.

Украинцы действительно испытывают сложности с открытием счетов в зарубежных банках из-за нежелания отдельных финучреждений утруждать себя проверкой принадлежности лица или компании к санкционному списку.

Читайте также"Банковский кризис": 90 тысяч самых богатых украинцев держат на депозитах более 160 миллиардов

Об этом сказал в комментарии УНИАН старший партнер юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Роман Марченко, комментируя информацию о проблемах с открытием счетов в Британии для компаний с украинскими собственниками.

"Существуют санкции против ряда украинских компаний и граждан Украины, и просто банк не хочет утруждать себя проверкой принадлежности конкретного гражданина к этим лицам. Стоимость этой проверки может превысить выгоду от сотрудничества с клиентом", - пояснил юрист.

По его словам, заключение договора с клиентом – это не обязанность, а право банка, и финучреждение может отказать клиенту без объяснения причин.

"Это право банка, и нужно идти в другой банк. Иногда ситуация даже хуже – счета закрывают без объяснения причин. Но есть банки, которые лояльно относятся к клиентам, готовы обсуждать и решать подобные проблемы", - добавил Марченко.

Юрист рекомендовал правильно выбирать банк и приходить в финучреждение подготовленным, к примеру, с заключением юристов об отсутствии санкций в отношении компании или лица.

О проблемах с открытием счетов компаниям с украинскими собственниками в британских банках из-за санкций, веденных в результате агрессии России, сообщил соучредитель Monobank Дмитрий Дубилет, который в мае текущего года заявлял о планах открыть аналог первого в Украине банка без отделений в Великобритании. По его словам, в санкционном списке Британии есть Украина, но отсутствует Россия.

В Национальном банке и Министерстве иностранных дел Украины информацию о подобных проблемах украинцев с зарубежными банками по запросу УНИАН пока не прокомментировали.

Евросоюз ввел против РФ экономические санкции, направленные на конкретные секторы экономики, в 2014 году. В марте 2015 года лидеры ЕС решили привязать эти санкции к выполнению Минских договоренностей. После ЕС неоднократно продлевал действие санкций на полгода. Срок действия действующих ограничительных мер истекает 31 января 2019 года.