Fitch отозвало рейтинги украинского «ВТБ Банка»

Об этом говорится в сообщении агентства.

Согласно сообщению, рейтинги были отозваны в связи с решением банка не участвовать в рейтинговом процессе.

Агентство также подтвердило и отозвало долгосрочный рейтинг банка в национальной валюте на уровне "B-" с негативным прогнозом, краткосрочный рейтинг в иностранной валюте на уровне "C", рейтинг устойчивости на уровне «CCC» .

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Как сообщал УНИАН, 14 февраля международное рейтинговое агентство Fitch Ratings вслед за снижением суверенного рейтинга Украины снизило долгосрочные рейтинги в иностранной валюте 13 украинских банков с уровня «B-» до уровня «CCC».

«ВТБ Банк» работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков. С 2006 года более 99,9% акций банка принадлежат российскому «Внешторгбанку».