Капитализация Apple достигла $1 триллиона

Менеджеры Apple знают: можно продавать меньше смартфонов, но они должны стоить не меньше тысячи долларов.

Еще 1 августа, капитализация Apple достигала 935,3 миллиарда долларов, но акции компании существенно выросли за счет позитивного финансового отчета. На торгах в Нью-Йорке 2 августа стоимость одной акции Apple на непродолжительный период достигла 207 долларов, а вся стоимость компании - одного триллиона. После этого акции пошли вниз и торгуются в районе 206 долларов за штуку.

Как сообщает Би-би-си, согласно последнему отчету компании, выручка Apple в третьем квартале 2018 финансового года, который завершился в июне, выросла на 17% и достигла 53,3 миллиарда долларов. Аналитики рынка предсказывали, что выручка компании за этот период не будет выше 52,4 миллиарда.

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В третьем квартале компания продала меньше телефонов, чем планировала - в общей сложности 41,3 миллиона телефонов. Несмотря на это, общая выручка Apple значительно выросла за счет спроса на более дорогие мобильные устройства.

Эксперты отмечают, что спрос на iPhone X показал менеджменту Apple один важный бизнес-тренд: чтобы оставаться в прибыли, можно продавать меньше смартфонов, но они должны стоить не меньше тысячи долларов. Примерно столько в зависимости от комплектации стоит iPhone X.

Apple занимает третье место в мире по продажам смартфонов после компаний Samsung и Huawei. Samsung при этом разочаровал инвесторов низкими продажами смартфона Galaxy S9. Huawei, напротив, показывает хорошие результаты и рост выручки в 15 процентов в первой половине этого года.

Рост выручки произошел не только из-за продаж смартфонов, но и за счет бизнес-сервисов компании. Они принесли Apple около 9, 5 миллиардов долларов.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперт объяснил, почему капитализация Apple в восемь раз превышает ВВП Украины.