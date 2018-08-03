В Кабмине анонсировали повышение пенсий

Речь идет о людях, которые имеют большой трудовой стаж, но получали маленькую зарплату.

Следующий этап повышения пенсий может произойти уже в этом году.

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Об этом сообщает ТСН.uа.

Как сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко, речь идет о людях, которые имеют большой трудовой стаж, но получали маленькую зарплату.

Для этого нужно внести изменения в законодательство, которые уже разработал Кабмин, а дальше все будет зависеть от наличия денег в Пенсионном фонде. Размер повышения не назвали.

Напомним, пенсионная реформа действует с октября прошлого года. С тех пор пенсии перечислили для 10 миллионов пенсионеров. Средний размер доплат составил 560 гривень. А с июля минимальная пенсия выросла и составляет 1435 гривень.

Ранее Розенко анонсировал повышение минимальной зарплаты до 4200 гривень. Сейчас этот размер составляет 3723 гривни.