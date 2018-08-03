Выполнение экономических нормативов делает банк «Форвард» более привлекательным для вкладчиков — эксперт

Банком сформирован необходимый запас капитала по Н1 и Н2, это означает, что банк обеспечен регулятивным капиталом.

Банк «Форвард» демонстрирует хорошие показатели ликвидности, что оказывает позитивное влияние на его платежеспособность, а также делает банк более привлекательным для вкладчиков.

Об этом заявил Андрей Никитин, директор рейтингового агентства «Стандарт-Рейтинг», комментируя сообщение банка «Форвард» о приведении норматива регулятивного капитала и других показателей в соответствие с требованиями Национального банка и действующего законодательства.

«Банком сформирован необходимый запас капитала по Н1 и Н2, это означает, что банк обеспечен регулятивным капиталом. Важно, что при этом «Форвард Банк» имеет очень хорошую ликвидность. Норматив мгновенной ликвидности у него вообще превышает установленное Нацбанком нормативное значение в 10,7 раза. Сочетание этих двух факторов сразу улучшает уровень платежеспособности банка и делает его привлекательным для вкладчиков», — прокомментировал Андрей Никитин.

Он добавил, что сейчас многие финансовые учреждения проходят стресс-тестирование Национального банка Украины, в результате которого им может потребоваться дополнительный капитал.

«Можно утверждать, что фактор неопределённости у «Форвард Банка» в отношении капитала меньше, чем у тех банков, которые все еще находятся в зоне риска», — пояснил эксперт.

Ранее банк «Форвард» сообщил об увеличении регулятивного капитала до 228,5 млн грн. Это позволило ему привести экономические нормативы в соответствие с требованиями Нацбанка Украины.

Банк «Форвард» — украинский коммерческий банк, деятельность которого фокусируется на обслуживании частных клиентов. В соответствии с классификацией НБУ финучреждение входит в группу банков с иностранным капиталом, является участником Фонда гарантирования вкладов физлиц. По результатам исследования «Финансового клуба» (декабрь 2017 год), «Форвард Банк» занимает 24 позицию в рейтинге «50 ведущих банков Украины».