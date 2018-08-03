Впервые за 15 лет: в Венесуэле отменили запрет на обмен валют

По мнению правительства, это ослабит давление на экономику в условиях гиперинфляции, которая уже приблизилась к миллиону процентов.

Конституционная ассамблея Венесуэлы отменил запрет на обмен валюты для населения.

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Об этом сообщает Reuters.

Подобными мерами правительство пытается ослабить давление на экономику в условиях гиперинфляции, которая уже приблизилась к миллиону процентов.

В данный момент покупка и продажа иностранных валют в Венесуэле является уголовным преступлением. Единственный орган, который имеет право осуществлять обменные операции, по действующему законодательству - Центральный банк.

Благодаря изменениям население сможет покупать валюту в специальных отделениях, которые получили лицензию от государства.

Запрет на обменные операции с валютой был введен в 2003 году президентом Уго Чавесом, который планировал таким образом прекратить отток капитала из Венесуэлы. Однако результатом запрета стало то, что предприятия столкнулись с рядом трудностей из-за отсутствия валюты, необходимой для закупок за границей.