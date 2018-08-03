Налогоплательщики получили уже более 75 миллиардов возмещения НДС

При этом сумма возмещенного НДС в июле составила 10,7 миллиарда гривень.

Объем возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) в январе-июле 2018 года составил 75,2 миллиарда гривень, что на 10,1%, или на 6,9 миллиарда гривень, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы.

При этом сумма возмещенного НДС в июле составила 10,7 миллиарда гривень.

Фискальная служба напомнила, что динамика роста возмещенных сумм налога на добавленную стоимость сохраняется уже несколько лет. Так, в 2016 году было возмещено 94,4 миллиарда гривень (в январе-июле 2016 года – 48,2 млрд грн), а в 2017 году этот показатель составил 120,1 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, Государственная казначейская служба в 2017 году возместила налогоплательщикам 120 миллиардов гривень налога на добавленную стоимость, что на 27,2% больше, чем за 2016 год.

Объем возмещения налога на добавленную стоимость в 2016 году составил 94 миллиарда гривень, что на 38% больше показателя за 2015 год.