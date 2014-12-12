"Надра Украины" обещает продолжить борьбу за "незаконно отчужденное имущество"

Об этом говорится в пресс-релизе компании, переданном УНИАН.

НАК «Надра Украины» отсудила свою долю в Сахалинском газовом месторождении (Харьковская обл.), которая в период 2010-2013 годов была неправомерно отчуждена в пользу компании «Голден Деррик», которая, по информации СМИ, связана с разыскиваемым экс-министром энергетики Эдуардом Ставицким. Соответствующее решение 10 декабря с. г. принял Киевский апелляционный хозяйственный суд.

В НАК «Надра Украины» отмечают, что, выиграв суд против компании «Голден Деррик», компания вернула государству важный газодобывающий актив, что даст возможность получать несколько миллионов гривен прибыли ежемесячно.

Читайте также«Надра Украины» получила предложения от инвесторов относительно двух титановых месторождений на ЖитомирщинеОднако, в ответ на это в некоторых СМИ появились критические материалы, что, по мнению компании, является “завуалированной реакцией одной обеспокоенной стороны”.

В компании подчеркивают, что во время правления Виктора Януковича в 2010-2013 гг. происходило массовое незаконное отчуждение государственного имущества, поэтому “новые руководители государственных учреждений должны приложить все усилия, чтобы разворованы его «семьей» государственные ресурсы были возвращены народу”.

“Судебные иски НАК «Надра Украины», 100% акций которой принадлежит государству, со времени прихода нового руководства в июне 2014 года и являются теми конкретными шагами по установлению справедливости в интересах украинской нации. Ведь, согласно Конституции Украины, недра и их запасы принадлежат народу”, - говорится в релизе.

“Похоже, кто-то надеялся, что новое руководство НАК «Надра Украины» не решится на безапелляционные шаги с целью вернуть в государственную казну миллионы гривен”, - отмечают в компании.

В связи с этим НАК «Надра Украины» заявляет, что и впредь будет продолжать открытую борьбу за проценты, принадлежащие государству, которые путем определенных махинаций в прошлые годы перешли в руки мошенников.

Одновременно НАК «Надра Украины» подчеркивает, что и “в дальнейшем будет выполнять те задачи, которые ставит перед ним правительство. Это - обеспечение энергетической независимости государства, развитие геологоразведочной отрасли. И без мощных и ответственных инвесторов нам не обойтись. Каждый, кто готов вкладывать в украинскую сферу в прозрачных и открытых условиях, - получит поддержку государства”.

Читайте также«Надра Украины» пытается отсудить у компании экс-министра Ставицкого свою долю в газовом месторожденииКак сообщал УНИАН, НАК «Надра Украины» отсудила свою долю в Сахалинском газовом месторождении (Харьковская обл.), в период 2010-2013 годов была неправомерно отчуждена в пользу компании «Голден Деррик».

Согласно сообщению, 20 октября хозяйственный суд Киева принял решение о расторжении договора купли-продажи доли в месторождении компании «Голден Деррик». Позже это решение она обжаловала в апелляционном порядке. Однако 10 декабря Киевский апелляционный хозсуд оставил без изменений вышеуказанное решение.

Председатель правления госкомпании «Надра Украины» Ярослав Климович отметил, что требования компании являются правомерными и соответствуют действующему законодательству Украины, а избранный способ защиты интересов государства - оптимальным.

«Ежемесячно «Надра Украины» будет привлекать средства, которые позволят выплатить задолженность по заработной плате работникам дочерних предприятий компании, улучшить материально-техническое состояние украинской геологоразведочной отрасли в целом», - добавил Климович.

В НАК также сообщили, что компания «Голден Деррик» подала апелляцию в Киевский апелляционный хозсуд еще по двум аналогичным делам.

Судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы «Голден Деррик» в одном из таких дел Киевским апелляционным хозяйственным судом назначено к рассмотрению на 17 декабря 2014 года.

Ранее, в марте 2014 года Генпрокуратура установила, что в 2011-2012 годах Государственная служба геологии и недр без проведения аукционов выдала компании «Голден Деррик» 48 спецразрешений на разработку нефтегазовых месторождений в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Позже указанные разрешения были аннулированы.

6 ноября окружной административный суд Киева удовлетворил требования компании «Голден Деррик» о возобновлении действия 20 спецразрешений на разработку нефтегазовых месторождений, которые, по мнению компании, были аннулированы незаконно. 17 ноября Госслужба геологии подала апелляцию на это решение.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" создана согласно указу президента Украины от 14 июня 2000 года "О мерах по повышению эффективности управления предприятиями в области геологии" с целью улучшения обеспечения потребностей Украины в полезных ископаемых, сохранения и наращивания потенциала геологических предприятий.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.

Бывший министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий объявлен в розыск в рамках расследования деятельности скандального бизнесмена, главы холдинга ВЕТЭК Сергея Курченко.

Ставицкий в 2007-2010 годах был главой «Надра Украины», а затем два года - руководителем Государственной геологической службы.