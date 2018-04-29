Баланс недели: «мурзилка» Яценюка, российский газ и миссия МВФ

Минувшая неделя ознаменовалась принятием Верховной Радой программы деятельности Кабмина, предусматривающей реформы согласно европейским стандартам. Правда, все могло сорваться, не начавшись. Так, координатор коалиции, народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Юрий Луценко в преддверии голосования в парламенте на своей странице в Facebook написал: «Внесенная в парламент Программа действий правительства не просто разочаровала. Это - нечто среднее между студенческой халтурой и журналом «Мурзилка». Говорят, это сильно разозлило премьера Яценюка, и он был готов отказаться от выступления в ВР. Но постепенно страсти улеглись, хотя осадок остался.

Яценюк в своем выступлении, а потом и в ответах на вопросы народных депутатов пытался уколоть их: дескать, прежде чем спрашивать, нужно читать документы. А народные избранники непременно хотели показать, кто в доме старший.

В итоге, «за» программу правительства проголосовали лишь 269 парламентариев.

Утвержденный документ предусматривает масштабные реформы, призванные стабилизировать ситуацию в стране. Они затронут все сферы экономической и социальной политики.

Среди целевых показателей программы - сокращение госрасходов на 10% ВВП уже в следующем году, увеличение расходов на оборонный комплекс до 5% ВВП, проведение налоговой реформы, децентрализация власти, дерегуляция и продолжение сотрудничества с международными финансовыми донорами.

В начале 2015 года в повестке дня правительства и Верховной Рады будет стоять фискальная реформа, которая сократит количество налогов с 22 до 9, начнет поэтапное снижение ставки единого социального взноса с 41% до15%, сделает жизнеспособным закон о трансфертном ценообразовании и, несмотря на протесты бизнеса, реализует концепцию электронного администрирования НДС.

Кроме того, в 2015 году Кабмин инициирует принятие закона о налоговом компромиссе, согласно которому предприятиям и физлицам необходимо будет подать «нулевую» декларацию, которая легализирует финансовые потоки и имущество.

Что касается малого и среднего бизнеса, то программа действий правительства предусматривает снижение единого налога в 2 раза и двухлетний мораторий на проверки.

В контексте дерегуляции правительство планирует сократить количество контролирующих органов с 56 до 28, а их функций – с 1032 до 680. Кроме того, Кабмин намерен до 2015 года имплементировать около 1500 технических стандартов ЕС, гармонизированных с украинским законодательством. Также в планах правительства - сокращение государственного сектора экономики на 10% и приватизация 1300 из 1500 госпредприятий, которые на данный момент не подлежат продаже. К управлению же оставшихся в государственной собственности предприятий Кабмин намерен привлечь международные аудиторские компании.

В то же время, правительство намерено начать борьбу с монополиями путем принятия закона об экономической конкуренции и формирования нового состава Антимонопольного комитета.

«Все, кто являются монополистами, должны пройти процедуру антимонопольной проверки и контроля. По результатам они должны быть либо лишены монопольного статуса, либо действовать под жестким государственным регулированием», - сказал Яценюк.

Особое внимание в программе правительства уделено финансовому оздоровлению НАК «Нафтогаз Украины». Кабмин намерен привести компанию в соответствие с Третьим энергетическим пакетом ЕС. Предусматривается создание компаний «Магистральные газопроводы Украины» и «Подземные газовые хранилища Украины». Кроме того, Яценюк объявил о поэтапном повышении тарифов на газ для населения до приведения их к экономически обоснованному уровню с целью сокращения дефицита «Нафтогаза», который к концу 2014 года составил 110 млрд грн, превысив дефицит госбюджета.

Что касается внешней финансовой помощи, то правительство в ближайшие годы будет рассчитывать на сотрудничество с МВФ, Всемирным банком, ЕБРР и другими донорами, для которых планирует в январе-феврале 2015 года провести донорскую конференцию.

Миссия МВФ опять в Украине

Международный валютный фонд после формирования нового состава Кабмина возобновил сотрудничество с Украиной, направив в Киев миссию во главе с Николаем Георгиевым. Она начала работу 9 декабря и пробудет в нашей стране до 18 декабря. Параллельно с этим в правительстве назрела идея расширить программу финансовой помощи.

«В следующем году дополнительно к программе, которая предусмотрена МВФ, это не мы сказали, это - Financial Times написала, необходимо 15 млрд долл.», - отметил Яценюк.

При этом ранее в МВФ рассчитывали, что на протяжении 2015 года Украине потребуется суммарное внешнее финансирование на уровне 19 млрд дол.

Еще одной новостью минувшей недели, которая повысила шансы на то, что объем программы МВФ для Украины будет пересматриваться, стала информация о будущем визите первого заместителя главы МВФ Дэвида Липтона в Киев, до католического рождества.

«Дэвид Липтон намерен посетить Украину. Вероятнее всего, на следующей неделе – пока у нас нет точной даты его приезда. Мне не хотелось бы давать предварительные оценки и прогнозы результатов его визита, но он встретится с властями, и они обсудят экономическую ситуацию в стране», - сообщил заместитель главы департамента внешних связей МВФ Уильям Мюррей.

И хотя официально в МВФ отказались комментировать перспективы договоренностей о расширении программы помощи в ходе визита Липтона, такую возможность все же не исключили.

Актуальности работе миссии МВФ добавляет негатив в экономической ситуации. Госстат ухудшил прогноз падения ВВП Украины в третьем квартале до 5,3% с 5,1%. Кроме того, за минувшую неделю курс гривни по отношению к доллару приблизился к историческому минимуму - 15,77 грн/долл., составив в пятницу, 12 декабря, 15,71 грн/долл., упав на 30 копеек с начала недели.

В связи со значительным дефицитом государственного бюджета, платежного баланса и девальвационными рисками Украина вынуждена любыми путями углублять сотрудничество с международными финансовыми донорами, и МВФ как главный источник пополнения золотовалютных резервов играет в этом процессе ключевую роль. К тому же, предоплата за российский газ, согласно ранее достигнутым договоренностям, производится из уже упомянутых золотовалютных резервов. Этот факт добавляет весомость сотрудничеству с МВФ.

И снова российский газ

Украина, после полугодичного перерыва, 9 декабря начала импорт природного газа из России. Предоплата поставки 1 млрд куб. м топлива на сумму 378 млн долл. была перечислена «Газпрому» 5 декабря.

Согласно брюссельским договоренностям, цена российского газа для Украины до конца 2014 года составит 378 долл. за тысячу кубометров, а в первом квартале 2015 года – 368 долл.

Ранее экс-глава Минэнергоугля Юрий Продан заявлял, что Украина может ограничиться закупкой до 1,5 млрд куб. м российского газа в 2014 году, и до 3 млрд куб. м - в первом квартале 2015 года. Но конкретные объемы будут определяться в оперативном режиме, исходя из погодных условий и других сопутствующих факторов.

Возобновление поставок газа из РФ в Украину совпало с обсуждением Западом введения новых санкций против России. В частности, Совет ЕС уже в понедельник, 15 декабря, может ограничить инвестиционную и торговую деятельность в оккупированном Крыму. Одновременно, верхняя палата сената США утвердила законопроект о предоставлении военной помощи Украине, который не только определяет статус нашей страны как основного союзника США вне НАТО, но и предусматривает расширение ограничений для России, впервые в документе идет речь о возможных мерах в отношении «Газпрома». В случае поддержки конгрессом и подписания президентом США Бараком Обамой указанный закон вступит в силу еще до конца года.

Тем не менее, Обама отметил, что любые дальнейшие санкции против РФ будут согласованы с ЕС и станут исключительно результатом совместной политики.

Так или иначе, но минувшая неделя укрепила шансы Украины на теплую зиму, хотя веерные и аварийные отключения электроэнергии заставляют задуматься об энергетической безопасности страны.

Максим Шевченко (УНИАН)