В Украине могут ужесточить контроль за денежными переводами - СМИ

Требования не распространяются на снятие средств с собственного счета, перевод средств для уплаты налогов, штрафов, коммунальных платежей или перевода меньше 30 тысяч гривень для оплаты товаров или услуг.

Минфин предложил ввести идентификацию клиента и устанавливать цели проведения финансовой операции при осуществлении переводов (в том числе международных), без открытия счета на сумму, превышающую 30 тысяч гривень.

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Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на неофициальный текст законопроекта.

Денежные переводы на сумму, равную или превышающую 30 тысяч гривень, должны будут сопровождаться полной информацией о плательщике и получателе перевода средств (включая место проживания, серию и номер паспорта, идентификационный код).

Переводы на сумму меньше 30 тысяч гривень должны сопровождаться минимальной информацией об инициаторе и получателе перевода (ФИО или наименование юрлица, номер счета или уникальный учетный номер финансовой операции, который позволяет осуществить отслеживание операции).

Субъектам первичного финмониторинга будет запрещено осуществлять перевод средств в случае отсутствия вышеуказанной информации.

Эти требования не распространяются на операции снятия средств с собственного счета, перевода средств с целью уплаты налогов, штрафов, коммунальных платежей, при использовании электронных денег для оплаты товаров или услуг, перевод меньше 30 тысяч гривень для оплаты товаров или услуг (при условии, что платежная система может отследить перевод средств и определить лицо, заключившее договор с получателем о поставки товаров или оказания услуг), а также операции по обеспечению проведения перевода денежных средств, осуществляемые операторами услуг платежной инфраструктуры.

Предусматривается повышение порога операций, которые подпадают под финмониторинг, от 150 тысяч гривень до 300 тысяч гривень.

Также перечень субъектов первичного финмониторинга, которые будут сообщать в Госфинмониторинг о подозрительных финансовых операциях, дополнят бухгалтеры и налоговые консультанты.

Запланирован постепенный переход на риск-ориентированный подход при представлении информации о подозрительных финансовых операциях, совершенствование процедуры определения бенефициарных владельцев компаний и введения адекватных мер воздействия за нарушение антилегалізаційного законодательства от письменного предупреждения и штрафных санкций до аннулирования лицензии.