Отдых Гонтаревой на Мальдивах: суд отменил решение НАБУ закрыть дело против экс-главы НБУ

Гонтаревой инкриминировалось получение неподтвержденных доходов на основании ее расходов во время отдыха на Мальдивских островах в июле 2016 года.

Суд отменил постановление детектива НАБУ о закрытии уголовного производства о возможном декларировании недостоверной информации бывшей главой Национального банка Украины Валерией Гонтаревой.

Такое решение приняла коллегия судей Апелляционного суда города Киева по результатам рассмотрения жалобы заявителя в уголовном производстве, сообщает «Слово и Дело».

Апеллянт указывал, что детектив закрыл производство, не проведя полноценного расследования, таким образом, грубо нарушив требования действующего УПК относительно всестороннего, полного и беспристрастного исследования обстоятельств уголовного производства. По его словам, в Бюро провели одно следственное действие, а именно обзор информации в интернете о наличии публикаций об отдыхе Гонтаревой на Мальдивах, по результатам которого установлено, что стоимость отдыха в выбранном отеле продолжительностью 6 дней может стоить более 706 тысяч гривен. Однако полученная информация не проверена должным образом и досудебным расследованием не установлена фактическая сумма расходов экс-главы НАБУ на отдых в июле 2016 года.

Также, по словам апеллянта, детективы не проводили допросов в этом деле, в том числе заявителя. Жалобщик указал, что в Бюро ограничились только двумя проведенными мерами обеспечения уголовного производства: временным доступом к вещам и документам и получением информации на два запроса в порядке ст. 93 УПК Украины. Но запрашиваемая информация была получена детективом не в полном объеме, а в другом случае не была получена вообще. Так, в ответе на запрос МАУ указала, что Гонтарева вместе с семьей билеты на авиарейс не приобретала и авиаперелет по указанному в запросе маршруту не осуществляла.

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Кроме того, детективом НАБУ не установлен и должным образом непроверенный факт пересечения Гонтаревой государственной границы, так как в материалах дела отсутствуют запросы в Госпогранслужбу. В производстве также отсутствует документы о проверке НАПК декларации экс-главы НБУ и запрос о международной правовой помощи на Мальдивы в отель Sun Siyam Iru Fushi, где якобы отдыхала Гонтарева.

Выслушав доводы апеллянта, коллегия судей приняла решение удовлетворить жалобу и отменить постановление детектива о закрытии дела. Суд указал, что в постановление детектив указал расход Гонтаревой на отдых в размере почти 250 тысяч гривен, что значительно меньше 250 прожиточных минимумов необходимых для уголовной ответственности по ст. 366-1 УКУ (декларирование недостоверной информации). Вместе с тем в материалах закрытого уголовного производства отсутствуют какие-либо данные в подтверждение размера расходов на отдых, понесенных экс-главой НБУ.

Так, в выписке по счету Гонтаревой в банке «Кредит Днепр» усматривается проведение 18 марта 2016 года операции по списанию на сумму 2916 долларов, однако непонятно, касается ли эта выписка расходов на отдых на Мальдивских островах в июле 2016 года. А имеющийся в материалах закрытого уголовного производства инвойс на сумму 6590 долларов содержит счет на имя другого лица, в материалах производства также отсутствуют свидетельства того, кто оплачивал указанный счет.

Напомним, НАБУ закрыло дело об отдыхе Гонтаревой на Мальдивах.