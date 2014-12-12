Инфляция в Украине в 2015 году может замедлиться до 11% - экономист

«Мы ожидаем, что потребительская инфляция продолжит расти в декабре на фоне сезонных факторов и дальнейшего эффекта девальвации гривни. Учитывая последнюю динамику Индекса потребительских цен и курса гривни, мы пересмотрели наш прогноз на конец года до 24% год к году против 21% ранее», - говорится в комментарии Белан, переданном УНИАН.

Эксперт отмечает, что показатель инфляции за ноябрь превысил ожидания, так как очередная волна девальвации гривни в начале месяца подтолкнула вверх цены на ряд продуктов, включая хлеб и овощи.

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«Мы ожидаем замедления темпов роста потребительских цен до 11% в 2015 году», - добавила она.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в ноябре, без учета временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя, по сравнению с октябрем 2014 года составила 1,9%, с начала года - 21,2%, против ноября 2013 года - 21,8%.

Нацбанк прогнозирует ускорение инфляции по итогам текущего года до 25%, правительство - на уровне 12-14%, Международный валютный фонд - 16%.