Инфляция в Украине в 2015 году может замедлиться до 11% - экономист
Потребительская инфляция в Украине по итогам года ускорится до 24%, при этом в 2015 году ожидается замедление темпов роста потребительских цен в 2 раза - до 11%, считает главный экономист Dragon Capital Елена Белан.
«Мы ожидаем, что потребительская инфляция продолжит расти в декабре на фоне сезонных факторов и дальнейшего эффекта девальвации гривни. Учитывая последнюю динамику Индекса потребительских цен и курса гривни, мы пересмотрели наш прогноз на конец года до 24% год к году против 21% ранее», - говорится в комментарии Белан, переданном УНИАН.
Эксперт отмечает, что показатель инфляции за ноябрь превысил ожидания, так как очередная волна девальвации гривни в начале месяца подтолкнула вверх цены на ряд продуктов, включая хлеб и овощи.
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«Мы ожидаем замедления темпов роста потребительских цен до 11% в 2015 году», - добавила она.
Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в ноябре, без учета временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя, по сравнению с октябрем 2014 года составила 1,9%, с начала года - 21,2%, против ноября 2013 года - 21,8%.
Нацбанк прогнозирует ускорение инфляции по итогам текущего года до 25%, правительство - на уровне 12-14%, Международный валютный фонд - 16%.