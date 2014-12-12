Профицит внешней торговли Украины за первые 3 квартала составил более $800 млн

Об этом сообщил заместитель начальника управления развития экспорта в Министерстве экономического развития и торговли Александр Громов в ходе форума в Киеве.

"Торговый баланс Украины имеет некоторые позитивные тенденции. Если по результатам девяти месяцев 2013 года наш Госстат фиксировал негативное сальдо внешней торговли товарами в размере 9,7 млрд долл., то за аналогичный период этого года сальдо было позитивным и составляет 803 млн долл.", - сказал Громов, добавив, что импорт за 9 месяцев сократился на четверть, экспорт – на 8%.

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Он также сообщил, что в течение 2014 года удалось достичь существенного сокращения негативного сальдо в торговле с Германией, Китаем, США, Польшей, Нидерландами, Францией, Японией, Кореей. Позитивное сальдо торговли за этот период Украина нарастила с Египтом, Индией, Италией. Испанией и Турцией и Туркменистаном.

Ранее УНИАН сообщал, что профицит внешней торговли услугами за 9 месяцев сократился до $4,4 млрд.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, в январе-сентябре 2014 года профицит внешней торговли товарами составил 803,3 млн долл. против дефицита за аналогичный период прошлого года в 9,725 млрд долл.

Утвержденная программа действий правительства предполагает, что Украина должна к 2020 году удвоить объемы экспорта путем максимального использования возможностей зоны свободной торговли с Европейским Союзом и ведения переговоров о формировании зон свободной торговли с рядом других стран - Канадой, Турцией, Израилем, Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива, Экономическим содружеством государства Западной Африки

Кроме того, Кабинет министров Украины в рамках реализации новой экономической политики намерен внедрить ряд преобразований в сфере сельского хозяйства и продовольственной политики, а именно - разработать законопроекты о государственном материальном резерве и развитии сельского хозяйства, а также создать условия для того, чтобы Украина стала лидером мирового продовольственного рынка и начала экспортировать не только сырье, но и продукты переработки.