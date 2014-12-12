Гонтарева готова доложить парламенту о состоянии на денежно-кредитном рынке и в банковском секторе

Об этом сообщается на странице НБУ в социальной сети Facebook.

В то же время регулятор не сообщает дату возможного выступления главы НБУ в Верховной Раде, поскольку в настоящее время в НБУ не поступало ни одного официального приглашения в парламент.

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По информации в ряде СМИ, депутаты инициировали вопрос о необходимости вызвать главу НБУ Валерию Гонтареву в Верховную Раду для отчета о состоянии банковской системы, однако соответствующий проект постановления в парламенте зарегистрирован не был.

Как сообщал УНИАН, народные депутаты Украины предлагают Верховной Раде изменить порядок назначения и увольнения главы Национального банка Украины, предусмотрев в регламенте работы парламента доклад кандидата с указанием четких направлений будущей деятельности и доклад о результатах работы на данном посту в случае увольнения. Об этом говорится в зарегистрированном 11 декабря законопроекте N1399 о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины (о порядке назначения и освобождения от должности главы Национального банка Украины).

Информация об увольнении главы НБУ периодически появляется в СМИ, что, по мнению регулятора, связано с желанием отдельных политических сил или личностей расшатать ситуацию в Украине. Гонтарева неоднократно опровергала информацию о намерении уйти в отставку.

Верховная Рада Украины поддержала предложение президента Украины Петра Порошенко об увольнении Степана Кубива с должности главы Нацбанка и назначении на этот пост Валерии Гонтаревой 19 июня.

Глава НБУ назначается Верховной Радой по представлению президента сроком на семь лет.