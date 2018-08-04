Баланс недели: опустевшая казна, борьба столицы за тепло и отбор советников для приватизации

Для государственных финансов уходящая неделя стала логическим продолжением предыдущей: если ранее речь шла о краткосрочной задержке выплат пенсий, то сейчас оказалось, что остаток средств на едином счете Государственного казначейства упал до минимума за последние четыре с половиной года. На 1 августа сумма составила менее 2 млрд грн, чего не было с января 2014 года, когда остаток средств был на уровне 1,739 млрд грн.

Исполняющая обязанности министра финансов Оксана Маркарова попыталась успокоить население, заявив, что на валютных счетах Госказначейства имеется сумма в эквиваленте 20,9 млрд грн, которая не отражается в стандартном отчете.

«По состоянию на начало операционного дня 1 августа, на гривневом Едином казначейском счете действительно было 2 млрд грн, однако дополнительно на валютных счетах ГКСУ, по состоянию на 1 августа, имеется эквивалент 20,9 млрд грн, которые в стандартном отчете по ГКСУ в начале месяца не отображаются», - пояснила Маркарова.

По ее словам, учитывая финансовый план августа, Минфин не имел оснований для продажи валюты.

«Невыполнение запланированных на первый квартал 2018 года заимствований в размере 56 млрд грн является главной причиной низкого уровня гривневого единого казначейского счета, однако общая ликвидность является достаточной, ситуация под контролем, все платежи идут вовремя», - добавила Маркарова.

Несмотря на эти заявления, уже 2 августа Минфин на внеплановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлек в государственный бюджет 2,1 млрд грн. В министерстве сообщили, что средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 96 и 187 дней со средневзвешенной доходностью 18% годовых. Размещение валютных облигаций не проводилось.

Добавила пессимизма обнародованная на уходящей неделе информация, что государственный бюджет за первое полугодие выполнен с дефицитом 9,8 млрд грн.

Важно также отметить и девальвацию гривни, которую в Национальном банке объяснили рядом факторов, в том числе, изменениями на рынке облигаций внутреннего госзайма.

«В частности, это активное проведение компаниями операций по перечислению дивидендов за границу (с начала июля с этой целью было куплено почти 300 млн долл. США) и выход нерезидентов из ОВГЗ (с начала июля объем ОВГЗ в портфелях нерезидентов сократился почти на 1,3 млрд грн)», - отметили в НБУ.

Но конкретных объяснений другим негативным явлениям последних двух недель не последовало, причем ранее первые лица государства указывали на вполне стабильное состояние экономики.

К задержкам выплаты пенсий и опустошению счетов Госказначейства могло привести и то, что Украина недавно направила 8 млрд грн на погашение долгов по международным обязательствам. Такую мысль высказал вице-премьер-министр Павел Розенко.

Если же дела обстоят именно так, то тогда возникает вполне резонный вопрос - что будет в 2019 году, на который, как указывают эксперты, будет приходиться пик погашения долгов по международным обязательствам Украины?

Тогда деньги нужны позарез уже сейчас, причем только очередного транша Международного валютного фонда может оказаться недостаточно, чтобы спокойно завершить в 2019 году президентскую и парламентскую избирательные кампании.

Борьба столицы за тепло и горячую воду

Тем временем, над жителями столицы нависла угроза срыва отопительного сезона, поэтому важнейшими на уходящей недели можно без сомнений назвать события, связанные с противостоянием коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» и Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины». Дело в том, что «Нафтогаз» отказывается, как считают в НАК, нарушить закон и заключить договор на поставки газа с «Киевтеплоэнерго», пока это предприятие не признает себя правопреемником многомиллиардных долгов за газ - около 5 млрд грн - предыдущего управленца тепловым блоком города компании «Киевэнерго» Рината Ахметова. Заставить «Нафтогаз» пойти на такой шаг мог суд или единственный акционер НАК - правительство.

В середине июля Хозсуд Киева постановил, что ни «Киевтеплоэнерго», ни территориальная община столицы не должны отвечать за долги «Киевэнерго» перед «Нафтогазом». Однако данное решение суда касалось исполнительного производства только части задолженности «Киевэнерго» перед «Нафтогазом», а не всей суммы.

Стороны же пытаются урегулировать вопрос преемственности всего долга в другом судебном разбирательстве, которое усилиями юристов «Киевэнерго» и «Нафтогаза» постоянно переносится. Следующее, лишь подготовительное заседание по этому делу состоится только 10 сентября.

Эта эпопея может затянуться надолго, поэтому под угрозой не только централизованная подача горячей воды, от которой киевляне после двух месяцев отсутствия уже начали отвыкать, но и самое главное для приближающегося осенне-зимнего сезона – теплые батареи в квартирах столичных жителей.

Если ситуацию пустить на самотек, то проблема может обернуться коммунальной катастрофой национального масштаба.

Видимо, понимая это, 1 августа Кабинет министров по поручению президента Петра Порошенко разработал и предложил долгосрочное решение, позволяющее возобновить газоснабжение киевских объектов теплогенерации на льготных условиях, без нарушения требований законодательства.

В этот же день в Администрации президента прошло совещание с участием столичного мэра Виталия Кличко и главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, посвященное нахождению компромисса по вопросам долгов и поставок газа.

Пресс-служба НАК сообщила, что речь идет о заключении мирового соглашения между сторонами, однако не известно, на какие уступки готовы пойти эти стороны для подписания «мировой».

Между тем, в тот же день «Нафтогаз» сообщил, что Киевская городская госадминистрация решила закупить более 18 млн кубометров газа у частной компании «Укрнефтебурение» для обеспечения стабильной работы столичных ТЭЦ. При этом тысяча кубометров обошлась столице в 10,2 тыс. грн, что на 47% выше цены, по которой «Нафтогаз» согласно специальным обязательствам реализует газ для нужд населения и теплокоммунэнерго.

В КГГА объяснили свои действия необходимостью предотвратить остановку ТЭЦ-5, которая вместе с ТЭЦ-6 и мусоросжигательным заводом «Энергия» на уходящей неделе окончательно перешла в управление «Киевтеплоэнерго».

По мнению главы «Нафтогаза» Коболева, столичные власти искусственно создали ситуацию с непризнанием долгов «Киевэнерго», чтобы закупить газ по высокой цене у частной компании. Он напомнил, что ранее киевские чиновники тихо и без громких заявлений признали сомнительный долг коммунального предприятия «Киевский метрополитен» в размере 1,8 млрд грн перед частной компанией.

Советники для большой приватизации

Учитывая ситуацию с наполняемостью госбюджета, приватизация может стать для правительства важным финансовым подспорьем.

И если на прошлой неделе Фонд госимущества, наконец, запустил процесс малой приватизации, то на уходящей неделе конкурсная комиссия ведомства отобрала советников для шести объектов большой приватизации.

Самым знаковым из этих предприятий является Одесский припортовый завод, который исполняющий обязанности главы ФГИУ Виталий Трубаров считает едва ли не самым проблемным объектом, который планируется продать.

Подготовкой ОПЗ к приватизации будет заниматься компания Pericles Global Advisory LLC, у которой на выполнение важной задачи будет всего несколько месяцев.

«Советник обязался за три месяца провести все необходимые аудиты, подготовку финансовой модели предприятия, провести поиск потенциальных инвесторов и главное – обеспечить решение проблемы с токсичностью долговых обязательств», - сообщил Трубаров, добавив, что второе место в конкурсе по подготовке завода к продаже заняла компания Rothschild Polska.

В ближайшее время Фонд госимущества планирует отобрать советников для приватизации других крупных государственных активов.

Кстати, в государственном бюджете на этот год запланированы поступления от приватизации в размере 21,3 млрд грн. Представители Фонда госимущества и Министерства экономического развития и торговли уже дали понять, что, как и в предыдущие годы, план доходов по этой статье будет провален.

Вторая неделя августа обещает быть жаркой. Аграрии продолжат бои за тяжелый урожай ранних зерновых, Госстат проинформирует об уровне инфляции в июле, а гривне предстоит доказать свою способность противостоять традиционной для завершения лета лихорадке.

Дмитрий Шварц