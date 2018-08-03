Спасая гривню: Нацбанк продал $50 миллионов

Общий объем принятых заявок на участие в торгах составил 75,5 миллиона долларов.

Национальный банк Украины на валютном аукционе продал весь заявленный объем валюты в размере 50 миллионов долларов.

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Как сообщается на сайте НБУ, средневзвешенный курс аукциона составил 27,0886 гривни/доллар, а общий объем принятых заявок на участие в торгах – 75,5 миллиона долларов.

Сегодня, 3 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к 15-00 установились на уровне 27,11/27,14 гривни/доллар.

Как сообщал УНИАН, 3 августа котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 27,10/27,13 гривни/доллар.

С открытия торгов гривня подешевела к доллару на 18 копеек.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,37/31,41 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4270/0,4278 гривни/рубль.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составлял 27,0883 гривни/доллар.