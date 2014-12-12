Интервенции Банка России не спасли рубль от сильнейшего недельного падения за 16 лет

К 18.00 МСК доллар США расчетами "завтра" оценивался в 57,47 рубля, что на 1,8 процента выше предыдущего закрытия, пишет Reuters.

Пара евро/рубль расчетами "завтра" к этому времени торговалась вблизи отметки 71,56, на 2,4 процента выше предыдущего закрытия.

Бивалютная корзина оценивается в 63,81 рубля, на 1,31 рубля выше вчерашнего биржевого закрытия.

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Котировки североморской смеси Brent достигли отметки $62,37 за баррель впервые с июля 2009 года, в том числе, после того как Международное энергетическое агентство (IEA) снизило прогноз роста мирового потребления нефти в 2015 году и предсказало дальнейшее падение цен на нефть.

Нефть теряет около восьми процентов с начала недели, российская валюта к корзине из доллара и евро - порядка 10 процентов, а в паре с валютой США она дешевеет почти на пять рублей, что является рекордным значением.

"Стремительная девальвация сглаживает доходы бюджета, но повышает инфляцию, а значит, делает население все менее платежеспособным. Такая картина, безусловно, не может радовать и на значительное улучшение ситуации пока, похоже, рассчитывать не стоит. Основным драйвером для снижения российской валюты по-прежнему является нефть, которая обновила минимумы более чем за 5 лет", - сказал Иван Копейкин из компании БКС.

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Доллар на Московской бирже достиг в пятницу значения 57,99 рубля, евро отметился на уровне 72,14, бивалютная корзина - на 64,31, после чего на рынок вышел регулятор, и за пару минут его интервенционных продаж доллар отметился на сессионном дне 55,94 рубля, евро - на 69,76.

Центробанк РФ пятничными интервенциями защитил от прорыва очередные важные психологические отметки, однако в последние пять сессий регулятор был не столь щедр на продажу валюты, как на прошлой неделе - и по оценкам участников рынка, и согласно опубликованной отчетности.

За счет интервенций ЦБ увеличился и объем сделок - за восемь часов торгов в паре доллар/рубль расчетами "завтра" он превысил $5,8 миллиарда.

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"На наш взгляд, ЦБ просто играет со спекулянтами в поддавки. Нужно действовать куда жестче и вливать действительно серьезные объемы, чтобы изменить ожидания, ведь рынком движут именно ожидания", - считает Алексей Михеев из банка ВТБ 24.

По его мнению, пока ожидания спекулянтов направлены на то, что рубль будет просто двигаться в линейной зависимости от цен на нефть.

Центробанк РФ начал выходить с внезапными интервенциями с начала декабря, и по прошедшую среду продал почти $5,5 миллиарда, при этом за первые три дня текущей недели он отчитался о продаже менее одного миллиарда.

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Некоторые участники рынка видят дополнительные риски для российской валюты от размещения "Роснефтью" облигаций на 625 миллиардов рублей, которые могут быть использованы для конверсии и последующих расчетов с иностранными кредиторами.

В целом, основным фактором давления на рубль, помимо нефти, остается дефицит валюты из-за закрытых зарубежных источников валютной ликвидности, тогда как российским корпорациям и банкам в декабре надо погасить более $33 миллиардов и порядка $120 миллиардов - в следующем году, по оценке Центробанка.

Свою негативную роль, по оценке участников рынка, может играть недостаточно сильное, на 100 базисных пунктов, повышение процентных ставок ЦБ накануне.

Рубль с 27 ноября неоднократно обновлял абсолютные минимумы после решения ОПЕК не сокращать добычу нефти, которое ускорило нисходящую динамику нефтяных котировок.